تفاصيل حفلة حميد الشاعرى ومحمد منير على شاشتى ON والحياة

نسب مشاهدة كبيرة حققتها حفلة حميد الشاعري ومحمد منير، خلال إذاعتها مساء اليوم، عبر شاشة قنوات "ON والحياة"، إذ تفاعل الجمهور مع الحفلة الأكثر تصدرا للترند عبر موقع "تويتر".

وغنى حميد الشاعري خلال الحفل مجموعة من أبرز أغانيه، وسط حضور جماهيري كبير تخطى 20 ألف متفرج، وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالحفل الذي أذيع اليوم عبر شاشة قنوات "ON والحياة".

وقام الشاعري بغناء "قشر البندق" التي تصدرت مؤخرا تريند "تيك توك"، وعادت للجمهور بعد ما يزيد على 30 عاما من غنائها بفيلم يحمل نفس اسم الأغنية، لتنتشر مجددا بين الأجيال الجديدة، والتي لم تعاصر توقيت صدور الأغنية.

كما غنى أحدث أغنياته لأول مرة "بالي رايق" التي سجلها خصيصا لمهرجان العلمين.

ثم شارك حميد في الغناء المطرب والملحن هيثم نبيل وهو صاحب لحن أغنية حميد الجديدة "بالي رايق"، ثم غنى هيثم أغنية "يا فراق" وهي الأغنية التي قدمه بها حميد الشاعري للجمهور لأول مره منذ سنوات.

فيما شاركت المطربة هلا رشدي مع حميد في أغنية "عودة"، وتفاعل الجمهور معهما، وأشادوا بفكرة ظهورهم على مسرح الأرينا برفقة حميد الشاعري.

واستكمل حميد الحفلة، بمشاركة الكينج محمد منير في غناء أغنية "أكيد" لأول مرة على المسرح بعد 37 عامًا من تقديمها معا لضحايا الألغام في العلمين كما غنوا عدة أغان أخرى.

وشكر حميد العاملين الذين ساهموا في بناء مدينة العلمين الجديدة وجعلوها من أجمل مدن البحر الأبيض المتوسط، ووجه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على التنظيم والصورة الرائعة لمهرجان "العالم علمين".

حميد الشاعري

حميد الشاعري

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