الجمعة 11 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تفاصيل حفلة حميد الشاعرى ومحمد منير على شاشتى ON والحياة

حميد الشاعري
حميد الشاعري

نسب مشاهدة كبيرة حققتها حفلة حميد الشاعري ومحمد منير، خلال إذاعتها مساء اليوم، عبر شاشة قنوات "ON والحياة"، إذ تفاعل الجمهور مع الحفلة الأكثر تصدرا للترند عبر موقع "تويتر".

وغنى حميد الشاعري خلال الحفل مجموعة من أبرز أغانيه، وسط حضور جماهيري كبير تخطى 20 ألف متفرج، وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالحفل الذي أذيع اليوم عبر شاشة قنوات "ON والحياة".

وقام الشاعري بغناء "قشر البندق" التي تصدرت مؤخرا تريند "تيك توك"، وعادت للجمهور بعد ما يزيد على 30 عاما من غنائها بفيلم يحمل نفس اسم الأغنية، لتنتشر مجددا بين الأجيال الجديدة، والتي لم تعاصر توقيت صدور الأغنية.

 كما غنى أحدث أغنياته لأول مرة "بالي رايق" التي سجلها خصيصا لمهرجان العلمين.

ثم شارك حميد في الغناء المطرب والملحن هيثم نبيل وهو صاحب لحن أغنية حميد الجديدة "بالي رايق"، ثم غنى هيثم أغنية "يا فراق" وهي الأغنية التي قدمه بها حميد الشاعري للجمهور لأول مره منذ سنوات.

فيما شاركت المطربة هلا رشدي مع حميد في أغنية "عودة"، وتفاعل الجمهور معهما، وأشادوا بفكرة ظهورهم على مسرح الأرينا برفقة حميد الشاعري.

واستكمل حميد الحفلة، بمشاركة الكينج محمد منير في غناء أغنية "أكيد" لأول مرة على المسرح بعد 37 عامًا من تقديمها معا لضحايا الألغام في العلمين كما غنوا عدة أغان أخرى.
وشكر حميد العاملين الذين ساهموا في بناء مدينة العلمين الجديدة وجعلوها من أجمل مدن البحر الأبيض المتوسط، ووجه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على التنظيم والصورة الرائعة لمهرجان "العالم علمين".

حميد الشاعري
حميد الشاعري
حميد الشاعري
حميد الشاعري
WhatsApp Image 2023-08-11 at 12.49.45
WhatsApp Image 2023-08-11 at 12.49.45
WhatsApp Image 2023-08-11 at 12.49.46 (1)
WhatsApp Image 2023-08-11 at 12.49.46 (1)
WhatsApp Image 2023-08-11 at 12.49.46
WhatsApp Image 2023-08-11 at 12.49.46
WhatsApp Image 2023-08-11 at 12.49.47
WhatsApp Image 2023-08-11 at 12.49.47
حفلة الكابو حميد الشاعري حميد الشاعري الكينج محمد منير قشر البندق

الأكثر قراءة

الأحد.. البنك المركزى يطرح أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه

الباز: أحد المرشحين المحتملين للرئاسة مدعوم من الإخوان

نهاية درامية لرباعى إجرامى فى مدينة الشروق

الباز: محمد هنيدى يرتكب جريمة فى حق نفسه

الباز يقدم بلاغًا على الهواء ضد مافيا احتكار السجائر فى "كلوت بك"

بالتفاصيل.. كل شيء عن التهاب الجلد العصبي وطرق الوقاية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

نساء مصر فى العصر الملكى وأشياءٌ أخرى!

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «2-8»

سارة شريف

مدرسة يونى فى أوغندا

ماجد حبته

أزمة الكهرباء.. الآن ومستقبلًا

مؤمن المحمدي

الإنكار مش هـ يفيدك

أحمد الصغير

«نقابة النشالين تهنئ جلالة الملك ومفاجأة صادمة لأصحاب الفضيلة!»

د. محمد عفيفي

البابا شنودة

وائل لطفي

ممنوع الأحلام الكبرى

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

التوازن الصعب.. كيف تتحرك إسرائيل بحذر بين اليونان وتركيا؟

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين