الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| أمين الفتوى يوضّح سر محبة المصريين لآل البيت (فيديو)

الدكتور عمرو الورداني
الدكتور عمرو الورداني

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، إنَّ التدين في مصر جذّاب والبهجة هي من تقاوم وأحد أهم الرباط المتواجدة في تدين المصريين.

وأضاف أمين الفتوى، اليوم الجمعة، خلال برنامج "إسلامنا بالمصري" المذاع عبر "قناة الناس"، أنَّ المصريين واجهوا التطرف والإرهاب بالبهجة والفرحة، مستشهدًا بحديث الرسول صلّ الله عليه وسلم القائل (اشتقت لإخواني)، لافتًا إلى أن الرسول يفرح حين تعرض عليه أعمال أمته الصالحة.

وأوضح الورداني أنّ الرسول الكريم يفرح بزيارة المصريين لآل البيت، لأننا نعمل بقوله تعالى (قل لا أسألكم عليه أجرًا إلا المودة في القربي)، لافتًا إلى أن المصريين يعلمون جيدًا أن آل البيت بضعة من النبي صلّى الله عليه وسلم فبات من لا يستطيع زيارة رسول الله في المدينة المنورة يقوم بزيارة آل البيت بنفس الفرحة والبهجة.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس التدين في مصر إسلامنا بالمصري آل البيت محبة المصريين لآل البيت

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