الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الغربية.. 640 مستفيدا من خدمات القافلة الطبية لـ«حياة كريمة» بقرية كفر حانوت

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، نتائج القافلة الطبية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" متعددة التخصصات على مدار يومين متتاليين في قرية كفر حانوت بمركز زفتى.

وأكد "رحمي" حرص المحافظة على تنفيذ ونشر القوافل الصحية بمختلف مراكز المحافظة لضمان تقديم الخدمة الطبية المجانية للفئات الأولى بالرعاية وخاصة في قرى "حياة كريمة" وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية التنمية البشرية لأهالي القرى، والتي من أهم عناصرها الصحة العامة والتمتع بصحة جيدة والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في الريف وتحقيق الصحة الجيدة والرفاه في إطار توطين أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة، أن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبي على 640 مريضا في مختلف التخصصات من "باطنة، أطفال، عظام، جلدية، نساء، جراحة، مسالك، تنظيم أسرة وطب أسنان" بالمجان.

وشملت القافلة عمل 87 تحليل دم، 69 تحليل طفيليات و19 أشعة كما تم عمل 8 ندوات تثقيفية لأكثر من 273 مواطنا وتحويل 9 حالات لمستشفى زفتى والمنشاوي العام لاستكمال الفحوصات اللازمة لإجراء بعض الجراحات وجار متابعة الحالات من قبل خدمة المواطنين بالمديرية.

جدير بالذكر أنه تم تنظيم 156 قافلة طبية متنوعة، حتى الآن، لقرى مركز زفتى خلال المرحلة الأولى منذ انطلاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك لتوفير الخدمة الطبية لأهالي قرى مركز زفتى.

وبالتزامن مع تطوير وإنشاء جديد لوحدات ومراكز طب الأسرة بالمركز وعددها 25 مشروعا تم الانتهاء من 13 مشروعا وجار العمل في 12 مشروع إنشاء جديد بإجمالي نسبة تنفيذ 91.4 %.

الكشف على ٦٤٠ مريضا خلال قافلة صحية متنوعة بقرية كفر

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