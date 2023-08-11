الجمعة 11 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السعودية ترحب بإعلان الأمم المتحدة اكتمال سحب النفط من "صافر"

صافر
صافر

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بإعلان الأمم المتحدة حيال اكتمال سحب النفط الخام من الخزان العائم "صافر" والمقدر بـ(1.14) مليون برميل من النفط الخام.
وجددت الوزارة تثمين المملكة جهود معالي الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، وفريق العمل من الأمم المتحدة الذين عملوا على تسخير جميع الجهود لإنهاء مشكلة الخزان العائم "صافر"، كما عبرت عن تقديرها للدعم المالي السخي من الدول المانحة على ماقدمته من منح مالية بحملة التبرعات لإنهاء تهديد الخزان العائم "صافر"؛ حيث كانت المملكة من أوائل الدول المانحة بتقديم منح مالية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وذلك ضمن جهودها مع المجتمع الدولي لحل مشكلة الخزان العائم "صافر".

وقدمت وزارة الخارجية الشكر لقيادة "تحالف دعم الشرعية في اليمن" على ما قدمه من دعمٍ لتسهيل عملية الخطة التشغيلية حتى الانتهاء من تفريغ الخزان العائم "صافر" بنجاح واقتدار.

وزارة الخارجية السعودية الخارجية السعودية الامم المتحدة أنطونيو غوتيريش صافر

الأكثر قراءة

الأحد.. البنك المركزى يطرح أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه

الباز: أحد المرشحين المحتملين للرئاسة مدعوم من الإخوان

نهاية درامية لرباعى إجرامى فى مدينة الشروق

الباز: محمد هنيدى يرتكب جريمة فى حق نفسه

الباز يقدم بلاغًا على الهواء ضد مافيا احتكار السجائر فى "كلوت بك"

بالتفاصيل.. كل شيء عن التهاب الجلد العصبي وطرق الوقاية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

نساء مصر فى العصر الملكى وأشياءٌ أخرى!

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «2-8»

سارة شريف

مدرسة يونى فى أوغندا

ماجد حبته

أزمة الكهرباء.. الآن ومستقبلًا

مؤمن المحمدي

الإنكار مش هـ يفيدك

أحمد الصغير

«نقابة النشالين تهنئ جلالة الملك ومفاجأة صادمة لأصحاب الفضيلة!»

د. محمد عفيفي

البابا شنودة

وائل لطفي

ممنوع الأحلام الكبرى

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

التوازن الصعب.. كيف تتحرك إسرائيل بحذر بين اليونان وتركيا؟

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين