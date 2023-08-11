مستشار أوباما السابق: مستمرون فى جهود توصيل المساعدات الإنسانية للنيجر

قالت لوري واتكينز، المستشارة السابقة للرئيس أوباما، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستدعم دائماً وصول المساعدات الإنسانية لمناطق النزاع في العالم مثل تقديم الدعم لبوركينا فاسو ومالي وغيرهما من الدول.

المساعدات الأمريكية لمناطق النزاع

وأكدت “واتكينز”، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول تقديم المساعدات الإنسانية لحين إيجاد حلول مناسبة لإنهاء الأزمة.

وأضافت أن الولايات المتحدة الأمريكية ستعمل على مساعدة رئيس النيجر بكل قوتها، وهذا يرتبط ببعض المخاطر الأخرى، خيث إنها تهدف الوصول إلى الجهات التي تزيد من تصعيد الأزمة بالنيجر.

أزمة النيجر

وتابع:" نتواصل باستمرار مع الوفود في النيجر وهناك عجز في المساعدات الإنسانية ولا يوجد أمن في النيجر الآن".