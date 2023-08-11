"على مر الأجيال" يفتتح مهرجان الأوبرا بدمنهور

أطلقت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء بمحافظة البحيرة، وشهدها كل من اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة ومن أعضاء مجلس النواب محمد الحوفى، عادل حماد ، محمد زين الدين ، هبة مكرم، نجوى خلف ونيفين الكاتب .

فعلى مسرح أوبرا دمنهور أحيا فريق على مر الأجيال أمسية من زمن الفن الجميل ونجح مؤسساه المطربان ياسر سعيد ومحمد الخولى فى القيام بجولة فنية بين اشهر المؤلفات القديمة والحديثة الجادة نالت الاعجاب والاستحسان كان منها ميدلى على مر الأجيال الذى ضم أعمال كنتى فين وانا فين ، ليه يا دنيا الواحد، في حياتنا ناس، تلاها طاير يا هوا لـ محمد رشدي ، وحياتك يا حبيبي لـ سيد مكاوي ، ميدلى عبد الحليم حافظ، الف ليلة وليلة لـ أم كلثوم ، ع اللى جرى لـ عليا التونسية، عراف لـ محمد الحلو، ياريتني لـ هانى شاكر ، كوكب تاني لـ مدحت صالح ، قلبي عشقها لـ راغب علامة ، خليني ذكرى لـ وائل الجسار ، يمكن خير لـ رامى صبرى وغيرها .

وكان عدد من طلاب مركز تنمية المواهب بأوبرا دمنهور فصل الجيتار قد استقبل الجمهور فى بهو المسرح بمجموعة من الأعمال الموسيقية التى لاقت القبول .