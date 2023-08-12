السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إيلون ماسك: معركة زوكربيرج المقترحة ستقام في إيطاليا

ايلون ماسك
ايلون ماسك

سلَّطت صحيفة "الجارديان" البريطانية، الضوء على المحادثات المقترحة بين مالك شركة "تويتر" إيلون ماسك، واسم شركة "ميتا مارك" زوكربيرج، مشيرة إلى أن مالك منصة (X) في محادثات مع الحكومة بشأن موقع تاريخي للحدث على الرغم من استبعاد الكولوسيوم وروما.

ويجري إيلون ماسك، محادثات مع الحكومة الإيطالية بشأن استضافة معركة القفص المقترحة له مع مارك زوكربيرج، في موقع تاريخي بالبلاد، ولكن تم استبعاد الكولوسيوم.

وأثار مالك شركة (X Corp) والرئيس التنفيذي لشركة Meta المالكة لشركة Facebook، فكرة وجود قصاصة فردية في سلسلة من منشورات وسائل التواصل الاجتماعي في يونيو.

جاء التحدي بينما كان زوكربيرج يستعد لإطلاق Thread، وهو موقع تدوين صغير منافس لمنصة Twitter التي أعيدت تسميتها الآن.

وقال وزير الثقافة الإيطالي، جينارو سانجيوليانو، إنه كان يناقش تنظيم الحدث، لكنها لن تقام في روما، مضيفًا: "أجريت محادثة هاتفية طويلة وودية مع إيلون ماسك.. تحدثنا عن الشغف المشترك لتاريخ روما القديمة.. نحن نناقش كيفية تنظيم حدث خيري كبير واستحضار تاريخي، ومع الاحترام الكامل للمواقع المقترحة، لكنه لن يُعقد في روما".

أضاف ماسك إلى التكهنات يوم الجمعة، أن المعركة ستبث على الهواء مباشرة على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة به وشبكات زوكربيرج، لافتًا إلى أنه تحدث إلى رئيس الوزراء الإيطالي، جيورجيا ميلوني، ووزيرة الثقافة و"اتفقوا على موقع ملحمي".

ماسك إيلون ماسك ومارك زوكربيرد إيطاليا المعارك “تويتر

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