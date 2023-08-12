يسرى المغازى: نتوقع مزيدا من التنسيق الاقتصادى بين مصر والأردن فى الفترة المقبلة

أشاد النائب يسري المغازي، رئيس لجنة الشؤون العربيه بمجلس النواب، باجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية في الدورة الـ31، التى عقدت بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة الأردنية عَمّان، وبرئاسة رئيسي وزراء البلدين، وبتوجيهات القيادة السياسية.



وأكد النائب، في تصريح صحفي، أن الاجتماعات نجحت في تحقيق أهدافها بفتح آفاق واسعة أمام مختلف مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري.

وأشار رئيس عربية البرلمان إلى ما تم اتخاذه من خطوات في إطار العمل على تعظيم حجم التبادل التجاري بين كلا من مصر والأردن، إلى جانب ما تم اتخاذه للتعاون في مجال الصحة والسكان، فضلا عن التعاون في مجالات الطاقة والغاز.



وتوقع “المغازي”، أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين، خاصة بعد توقيع العديد من مذكرات التفاهم والتعاون، وكذلك فيما يتعلق بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ولفت “المغازي” إلى العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط بين كل من مصر والأردن، وما تشهده فى ظل العلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع بين الرئيس السيسى والعاهل الأردني.

وأكد النائب بسري المغازي، أنه تم تحقيق العديد من الإنجازات بين البلدين، لاسيما الشراكة المصرية الأردنية المتميزة في مجال الغاز والطاقة.

وثمن النائب، الحرص الشديد من الدولتين على الانعقاد الدوري للجنة العليا المصرية الأردنية، لمواكبة ومتابعة مستجدات العمل المشترك بكافة المجالات وتعزيز التعاون.