الذكاء الاصطناعي يحرج عمرو دياب أمام جمهوره.. والهضبة يتجاهل الرد

أثار الفنان عمرو دياب، جدلًا كبيرًا خلال الساعات الماضية بسبب ظهوره الأخير بإحدى حفلاته الغنائية، حيث بدت على ملامحه علامات تقدم العمر، بالإضافة إلى زيادة ملحوظة في وزنه، وسرعان ما انتشرت صوره ليصبح تريند مواقع التواصل الاجتماعي.

تدخل الذكاء الاصطناعي

وسيطرت حالة من الغضب على جمهور عمرو دياب، بسبب سخرية البعض من ملامحه، ووصفه بأنه أصبح عجوزًا، فيما استعجب البعض الآخر من إهمال الهضبة في لياقته البدنية بسبب زيادة وزنه، إلا أن جمهور عمرو دياب، برر ذلك بأن تدخل الذكاء الاصطناعي وبرامج الفوتو شوب، سببًا رئيسيًا لخروجه بهذا الشكل.

وينتظر عدد كبير من جمهور عمرو دياب، حفله المقرر إحياؤه اليوم بالساحل الشمالي، خاصة وأن الهضبة تجاهل الرد على هذه الصور، مما تسبب في تشكيك الجمهور بصحة الصور المتداولة.

صور عمرو دياب وداليدا خليل

لم يكن الظهور الأخير سببًا وحيدًا في تصدر الفنان عمرو دياب، ترند مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن سبق ذلك صوره المتداولة مؤخرًا برفقة الفنانة اللبنانية داليدا خليل، التي أثارت الجدل بين الجمهور واعتبرها البعض اعترافٌ رسميِّ بعلاقة عاطفية بينهما.

ويستعد الفنان عمر دياب، إلى تقديم حفل غنائي جديد في بيروت يوم 19 أغسطس الجاري، فضلًا عن حفله الغنائي في أبو ظبي يوم 9 سبتمبر المقبل.

وطرح دياب، مؤخرًا عددًا من الأغاني الجديدة، منها أغنية "يا ليل" التي جمعته بابنه عبدالله، وهي من كلمات أمير طعيمة، ولحن عمرو دياب، وتوزيع أحمد إبراهيم، ويقدم خلالها عمرو دياب، تجربة فنية فريدة في عالم الموسيقى، كما تجمع كلمات الأغنية بين اللغتين العربية والإنجليزية، حيث يغنى نجله عبدالله دياب، مقاطع باللغة الإنجليزية.

بالإضافة إلى أغنية "والله أبدًا" التي طرحها مؤخرًا، ويغني خلالها أبياتًا من الشعر العربي في مطلع الأغنية للشاعر الأندلسي ابن زيدون، وهي من كلمات ولحن عزيز الشافعي.

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