السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

معتز إينو عن "كابيتانو مصر": فرصة رابحة لتحقيق أحلام الموهوبين

كابيتانو مصر
كابيتانو مصر

يواصل برنامج «كابيتانو مصر» جولته في المحافظات لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، حرصًا على اكتشاف مواهب لاعبي كرة القدم في الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب في أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.

وفي السياق، أكد معتز إينو، نجم النادي الأهلي السابق أهمية «كابيتانو مصر» أحد المشاريع التي أطلقتها الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاكتشاف مواهب كرة القدم في نجوع وقرى محافظات مصر المُختلفة.

وقال إينو إنَّ «كابتانو مصر» يستهدف اكتشاف طموحات وأحلام الشباب الموهوبين في كرة القدم، وإعطاءهم فرصة الظهور أمام الجميع ومساعدتهم في تحقيق أحلامهم بالمشاركة في الأندية المُختلفة.

وأضاف لاعب الأهلي السابق، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنَّ المشروع يجوب كل محافظات الجمهورية بحثًا عن كل المواهب، مُشيرًا إلى أن هناك بعض الشباب لا تُساعدهم الظروف بالسفر للقاهرة لإجراء الاختبارات أو التقديم في أحد الأندية نظرًا لقلِّة الفُرص، مؤكدًا أنَّ كابيتانو مصر أصبح أقرب لهؤلاء الشباب وفُرصة كبيرة لإظهار موهبتهم الكُروية.

وتابع معتز إينو: «فكرة إنك تنزل تدور على المواهب في المحافظات أكيد دي حاجة طبعا كويسة جدًا، وتظهر مواهب كتيرة ممكن واحد من دول لعيب أو اثنين يظهر بعد كده فدي تبقى حاجة كويسة».

وأشار إينو، في تصريحاته لـ«الدستور»، إلى أنَّ الموسم الماضي من كابيتانو مصر، أتاح الفرصة أمام كلّ الموهوبين للتقديم في الموسم الجديد الجاري، مؤكدًا أنَّه وسيلة عبور لكل مجتهد وموهوب للعب بجانب الكبار، موضحًا أنَّه يومًا ما سيُشارك موهوبين كابيتانو مصر مع المنتخب الأولمبي ومنتخبات الشباب الصغير.

واختتم إينو بأنَّ كابيتانو مصر يُعدّ فُرصة رابحة للشباب الموهوب، شريطة أن يستغلّ الشاب هذا المشروع ويجتهد من خلاله ليُظهر موهبته الكُروية.

جدير بالذكر، يعدّ برنامج «كابيتانو مصر» من أكبر برامج اكتشاف المواهب في كرة القدم، أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في 22 أغسطس لعام 2022، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية.

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