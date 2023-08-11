الاتحاد السكندري يتعاقد رسميا مع فرانك ألان

أعلن نادي الاتحاد السكندري، تعاقده رسميا مع الكاميروني “فرانك الآن” لمدة 3 مواسم، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكتب نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، في أتم إجراءات التعاقد مع لاعب خط الوسط الكاميروني "فرانك ألآن"، مواليد "2023".

ويشار إلى أن اللاعب من العناصر الواعدة وينتظر منه أن يكون أحد اللاعبين المميزين مع زعيم الثغر هذا الموسم.

ووقع اللاعب على عقود انضمامه لصفوف نادي الاتحاد السكندري، وذلك بعقد يمتد لـ3 مواسم.

أحداث صفقات نادي الاتحاد السكندري

كما حرص نادي الاتحاد على الترحيب باللاعب، حيث نشر صورة لـ"فرانك"، مصاحبا بتعليق: "نُرحب بلاعبنا الكاميرونى فرانك ألان".

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وتعد صفقات اللاعب الكاميروني، هي السادسة لزعيم الثغر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية 2023، بعد التعاقد مع كلا من سيف تقا مدافع سيراميكا كليوباترا، وهاني الطامي لاعب وسط المنصورة، وعمرو صالح ظهير وادي دجلة، وأحمد غنيم مدافع سبورتنج، وعمر صلاح حارس سموحة.

ويقود الاتحاد السكندري، في الموسم الجديد نسخة 2023/2024، طارق العشري خلفا للصربي زوران مانولوفيتش، الذي رحل عن زعيم الثغر عقب نهاية عقده رسميا.