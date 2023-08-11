مصطفى بكرى: سعداء بتغيير القيادات فى "المتحدة" ونأمل اقتداء ماسبيرو بها

أعرب الإعلامي مصطفى بكري، عن سعادته، بتغيير عدد من القيادات في الصحف والقنوات الإعلامية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقال بكري خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الناس تفاءلت خيرًا بالتغييرات التي حدثت في الوسط الصحفي والإعلامي ضمن إطار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وممكن تكون بداية مهمة لتغيير في الوسط الصحفي لعدد من المؤسسات القومية، ولماسبيرو".

وأضاف: "عندما نجدد الدماء، القيادات الجديدة لديها حماس وقوة وتريد إثبات الذات، ورأينا هذا في الوزراء".