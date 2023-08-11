الجمعة 11 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل «تعليم الغربية» يستعرض نتائج امتحانات الشهادات العامة بالمحافظة

تعليم الغربية
تعليم الغربية

عقدت مديرية التربية والتعليم بالغربية، اليوم الجمعة، اجتماعًا موسعًا بحضورالمهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، مع أعضاء مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمديرية، لاستعراض نتائج أعمال امتحانات الثانوية العامة.

حضر الاجتماع رئيس وأعضاء مجلس الأمناء، ومدير عام الشئون التنفيذية، وموجه عام التربية الاجتماعية. 

بدأ الاجتماع بقراءة محضر الاجتماع السابق والتصديق عليه، واستعرض وكيل الوزارة نتائج أعمال امتحانات الشهادات العامة والدبلومات الفنية والشهادة الإعدادية.

وأعرب وكيل وزارة التربية والتعليم عن سعادته بالنتائج الإيجابية التي حققتها الغربية في الامتحانات العامة، سواء للثانوية العامة أو الدبلومات الفنية. 

كما تم استعراض الإنجازات التي تم تحقيقها على مستوى الجمهورية خلال العام الدراسي “2022- 2023” في جميع الأنشطة، مع التأكيد على استمرار الجهود لتعزيز جودة التعليم بالمحافظة.

من جانبه، قدم مدير عام الشؤون التنفيذية عرضًا عن الإنجازات التي تم تحقيقها على مستوى الجمهورية في العام الدراسي، بما في ذلك تنفيذ الأنشطة التعليمية في 248 مركزًا على مستوى الجمهورية، بما في ذلك 38 مركزًا أولمبيًا، كما سلط الضوء على الإنجازات في التربية الاجتماعية، حيث حصلت المحافظة على 18 مركزًا على مستوى الجمهورية.

وتم عرض الحساب الختامي للمجلس خلال العام واستعراض الأنشطة التي تم تنفيذها خلال إجازة نهاية العام، بما في ذلك النوادي الصيفية ومراكز تحفيظ القرآن ومراكز تنمية القدرات. تم أيضًا عرض ما تم تنفيذه بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومبادرة "قيم وحياة" بمحافظة الغربية بالتعاون مع وحدة التنمية المستدامة بالمديرية.

كما قام وكيل وزارة التربية والتعليم بتكريم السيدة عبد الستار عميرة، مديرة مدرسة المحلة الرسمية لغات، لحصولها على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة الرائد العام المثالي. تم تكريمها تقديرًا لجهودها وتشجيعًا لها لتحقيق المزيد من النجاحات في مجال التعليم.

وفي ختام الاجتماع، قدم وكيل الوزارة الشكر لجميع أعضاء المجلس على التعاون الدائم والمثمر من أجل نجاح ودعم العملية التعليمية بالمحافظة. وأعرب عن التزام الوزارة بمواصلة تحسين جودة التعليم وتعزيز الإنجازات التعليمية في المستقبل.

وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية يعقد اجتماع ا موسع ا لمناقشة الإنجازات التعليمية وتكريم المتميزين أعضاء مجلس الأمناء الدبلومات الفنية الحساب الختامي المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية بمديرية التربية والتعليم زارة التربية والتعليم

الأكثر قراءة

مصطفى بكرى يكشف حقيقة حصول رانيا المشاط على 40 ألف دولار شهريًا

«الاستروكس» بطل الواقعة.. مفاجأة فى اعترافات المتهم بنحر زوجته وبناته بالهرم

7 أيام على رحيل سيد عبدالحفيظ من الأهلى.. جمع متعلقاته وأجّل الرد على "عرض الخطيب"

حفار قبور يرفض دفن جثة طفلة من ذوى الهمم بقنا.. لهذا السبب

الأحد.. البنك المركزى يطرح أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه

كشف غموض وفاة عامل وزوجته داخل منزلهما بقنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

نساء مصر فى العصر الملكى وأشياءٌ أخرى!

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «2-8»

سارة شريف

مدرسة يونى فى أوغندا

ماجد حبته

أزمة الكهرباء.. الآن ومستقبلًا

مؤمن المحمدي

الإنكار مش هـ يفيدك

أحمد الصغير

«نقابة النشالين تهنئ جلالة الملك ومفاجأة صادمة لأصحاب الفضيلة!»

د. محمد عفيفي

البابا شنودة

وائل لطفي

ممنوع الأحلام الكبرى

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع