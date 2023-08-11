وكيل «تعليم الغربية» يستعرض نتائج امتحانات الشهادات العامة بالمحافظة

عقدت مديرية التربية والتعليم بالغربية، اليوم الجمعة، اجتماعًا موسعًا بحضورالمهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، مع أعضاء مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمديرية، لاستعراض نتائج أعمال امتحانات الثانوية العامة.

حضر الاجتماع رئيس وأعضاء مجلس الأمناء، ومدير عام الشئون التنفيذية، وموجه عام التربية الاجتماعية.

بدأ الاجتماع بقراءة محضر الاجتماع السابق والتصديق عليه، واستعرض وكيل الوزارة نتائج أعمال امتحانات الشهادات العامة والدبلومات الفنية والشهادة الإعدادية.

وأعرب وكيل وزارة التربية والتعليم عن سعادته بالنتائج الإيجابية التي حققتها الغربية في الامتحانات العامة، سواء للثانوية العامة أو الدبلومات الفنية.

كما تم استعراض الإنجازات التي تم تحقيقها على مستوى الجمهورية خلال العام الدراسي “2022- 2023” في جميع الأنشطة، مع التأكيد على استمرار الجهود لتعزيز جودة التعليم بالمحافظة.

من جانبه، قدم مدير عام الشؤون التنفيذية عرضًا عن الإنجازات التي تم تحقيقها على مستوى الجمهورية في العام الدراسي، بما في ذلك تنفيذ الأنشطة التعليمية في 248 مركزًا على مستوى الجمهورية، بما في ذلك 38 مركزًا أولمبيًا، كما سلط الضوء على الإنجازات في التربية الاجتماعية، حيث حصلت المحافظة على 18 مركزًا على مستوى الجمهورية.

وتم عرض الحساب الختامي للمجلس خلال العام واستعراض الأنشطة التي تم تنفيذها خلال إجازة نهاية العام، بما في ذلك النوادي الصيفية ومراكز تحفيظ القرآن ومراكز تنمية القدرات. تم أيضًا عرض ما تم تنفيذه بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومبادرة "قيم وحياة" بمحافظة الغربية بالتعاون مع وحدة التنمية المستدامة بالمديرية.

كما قام وكيل وزارة التربية والتعليم بتكريم السيدة عبد الستار عميرة، مديرة مدرسة المحلة الرسمية لغات، لحصولها على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة الرائد العام المثالي. تم تكريمها تقديرًا لجهودها وتشجيعًا لها لتحقيق المزيد من النجاحات في مجال التعليم.

وفي ختام الاجتماع، قدم وكيل الوزارة الشكر لجميع أعضاء المجلس على التعاون الدائم والمثمر من أجل نجاح ودعم العملية التعليمية بالمحافظة. وأعرب عن التزام الوزارة بمواصلة تحسين جودة التعليم وتعزيز الإنجازات التعليمية في المستقبل.