الجمعة 11 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| من هم المقربين الذين ذكروا في سورة الواقعة؟.. يسري جبر يُجيب (فيديو)

الدكتور يسري جبر
الدكتور يسري جبر

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إنّ للمؤمنين في الجنة درجات وفقًا لأعمالهم الصالحة ومدى قربهم من الله عز وجل في الدنيا، مستندًا في توضيح هذه المعاني بآيات كريمة من كتاب الله في سورتي الواقعة والرحمن.

وأضاف "جبر" اليوم الجمعة، خلال برنامج "اعرف نبيك"، المذاع عبر قناة "الناس"، أنَّه في سورة الواقعة بيَّن الله تعالى لعباده طائفتين من المؤمنين ودرجاتهما في الجنة، وهما المقربين وأصحاب اليمين.

وتابع: “أخبرنا ربنا تعالى في سورة الرحمن (ولمن خاف مقام ربه جنتان)، ومعناها أن للمقربين المتقين جنتين، (ومن دونهما جنتان) وتلك لعوام أصحاب اليمين".

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

المقربين قناة الناس اعرف نبيك الجنة كتاب الله الواقعة الرحمن

الأكثر قراءة

بعد 3 سنين حب.. انفصال ميرا ميخائيل ومحمد عطية يتصدر التريند

سقوط الشيخ ماهر المعيقلى خلال صلاة الجمعة بالمسجد الحرام

توقف بث تليفزيون لبنان الرسمى تمهيدًا لإغلاقه

7 أيام على رحيل سيد عبدالحفيظ من الأهلى.. جمع متعلقاته وأجّل الرد على "عرض الخطيب"

جهود مكبرة لكشف لغز وفاة مواطن وزوجته داخل منزلها بقنا

قناة الناس| من هم المقربين الذين ذكروا في سورة الواقعة؟.. يسري جبر يُجيب (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الإنكار مش هـ يفيدك

أحمد الصغير

«نقابة النشالين تهنئ جلالة الملك ومفاجأة صادمة لأصحاب الفضيلة!»

د. محمد عفيفي

البابا شنودة

وائل لطفي

ممنوع الأحلام الكبرى

ماجد حبته

سيجارتان لكل مواطن!

أسماء محفوظ

الثوابت بين الماضى والحاضر

سيد الابنودى

مستقبل الهيدروجين الأخضر فى مصر يبدو مشرقًا

محاسن السنوسي

هبات صيف ساخن محملة بنسمات العلمين

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع