قناة الناس| من هم المقربين الذين ذكروا في سورة الواقعة؟.. يسري جبر يُجيب (فيديو)

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إنّ للمؤمنين في الجنة درجات وفقًا لأعمالهم الصالحة ومدى قربهم من الله عز وجل في الدنيا، مستندًا في توضيح هذه المعاني بآيات كريمة من كتاب الله في سورتي الواقعة والرحمن.

وأضاف "جبر" اليوم الجمعة، خلال برنامج "اعرف نبيك"، المذاع عبر قناة "الناس"، أنَّه في سورة الواقعة بيَّن الله تعالى لعباده طائفتين من المؤمنين ودرجاتهما في الجنة، وهما المقربين وأصحاب اليمين.

وتابع: “أخبرنا ربنا تعالى في سورة الرحمن (ولمن خاف مقام ربه جنتان)، ومعناها أن للمقربين المتقين جنتين، (ومن دونهما جنتان) وتلك لعوام أصحاب اليمين".

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

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