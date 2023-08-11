اليوم العالمي للشباب 2023.. نصائح ذهبية لعيش هذه المرحلة بشكل صحي ونفسي جيد

يحتفل العالم غداً باليوم العالمي للشباب، فهو مناسبة سنوية تهدف إلى التركيز على دور الشباب في المجتمع وتعزيز مشاركتهم الفعالة في جميع المجالات.

فترة الشباب هي فرصة ثمينة لتكوين الهوية والنمو الشخصي، حيث يمكن للشباب أن يعيشوا هذه المرحلة بشكل صحي ونفسي، ويستفيدوا إلى أقصى حد من إمكاناتهم وأفضل ما لديهم.

تعتبر فترة الشباب هي مرحلة مهمة وحيوية في حياة الفرد، حيث يتشكل الهوية ويتعلم الشباب كيفية التعامل مع التحديات المختلفة التي يواجهونها، من أجل الاستفادة القصوى من هذه الفترة، تقدم الدكتورة صافيناز عبد السلام، استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، عدد من النصائح الذهبية لعيش هذه المرحلة بشكل صحي ونفسي جيد.

قبول الذات: قد يواجه الشباب ضغوطًا اجتماعية وتوقعات مرتفعة من الآخرين، لذا من المهم أن يتعلموا قبول أنفسهم كما هم، وأن يفهموا أنهم أشخاص يتحلون بقدرات وإمكانات مختلفة.

تحديد الأهداف: من الضروري تحديد أهداف واضحة وملموسة للمستقبل، عندما يكون لدى الشباب هدفًا يعملون نحوه، فإنهم يشعرون بالتحفيز والرغبة في النجاح.



تنمية المهارات الشخصية: يعد تطوير المهارات الشخصية مثل الاتصال الفعال، وحل المشكلات، والقيادة، أمرًا حاسمًا للشباب، حيث إن اكتساب هذه المهارات يساعد في بناء الثقة بالنفس والتعامل بنجاح مع التحديات التي تواجههم.

الحفاظ على التوازن: يجب على الشباب العناية بنواحي حياتهم المختلفة مثل الصحة البدنية، والعلاقات الاجتماعية، والتطور العقلي، لذا يجب أن يجدوا وقتًا للراحة والاسترخاء وممارسة الهوايات التي تساعدهم على الابتعاد عن الضغوط اليومية.

التعامل مع التحديات بإيجابية: في فترة الشباب، قد يواجه الأفراد تحديات عديدة مثل الضغوط المدرسية، والاختيارات المهنية، والعلاقات العاطفية، لذا يجب أن يتعلم الشباب كيفية التعامل مع هذه التحديات بإيجابية وتفاؤل والاستعانة بالدعم من الأصدقاء والأسرة.