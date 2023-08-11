عضو بـ"التنسيقية": الحوار الوطنى معنى كثيرًا بالحفاظ على الهوية المصرية

قال أحمد مبارك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قضية الهوية المصرية من أهم القضايا التي تشغل تفكير المواطنين وهي قضية أساسية وليست هامشية.

الحفاظ على الهوية المصرية

وأكد أحمد مبارك، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن الحوار الوطني منذ بداية انطلاقه يهتم بصورة خاصة بهذه القضية، وذلك لأن الهوية المصرية هي شعار الوطن الذي تتميز به مصر عن باقي دول العالم، ولهذا تسير الدولة على قدم وساق للحفاظ على ملامح هذه الهوية.

متغيرات تؤثر على الهوية

وأضاف في حديثه، أن الهوية الوطنية تتعرض لمتغيرات كثيرة منها هام العولمة، سيولة المعلومات، انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي سيولة المعلومات قد تكون غير مناسبة لعادات وتقاليد المجتمع المصري، وبالتالي هذه المعلومات من الممكن أن تؤثر على الهوية الوطنية المصرية من كافة النواحي.

يذكر أن الهوية الوطنية هي شعار كل أمة، حيث تحمل هذه الهوية بداخلها أهم بنود وأعراف الأوطان، ولهذا يكون لكل شعب هويته الخاصة، والهوية المصرية تاريخية ومنفردة والحفاظ عليها أمر حتمي.