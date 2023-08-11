الجمعة 11 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عضو بـ"التنسيقية": الحوار الوطنى معنى كثيرًا بالحفاظ على الهوية المصرية

أحمد مبارك
أحمد مبارك

قال أحمد مبارك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قضية الهوية المصرية من أهم القضايا التي تشغل تفكير المواطنين وهي قضية أساسية وليست هامشية.

الحفاظ على الهوية المصرية

وأكد أحمد مبارك، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن الحوار الوطني منذ بداية انطلاقه يهتم بصورة خاصة بهذه القضية، وذلك لأن الهوية المصرية هي شعار الوطن الذي تتميز به مصر عن باقي دول العالم، ولهذا تسير الدولة على قدم وساق للحفاظ على ملامح هذه الهوية.

متغيرات تؤثر على الهوية

وأضاف في حديثه، أن الهوية الوطنية تتعرض لمتغيرات كثيرة منها هام العولمة، سيولة المعلومات، انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي سيولة المعلومات قد تكون غير مناسبة لعادات وتقاليد المجتمع المصري، وبالتالي هذه المعلومات من الممكن أن تؤثر على الهوية الوطنية المصرية من كافة النواحي.

يذكر أن الهوية الوطنية هي شعار كل أمة، حيث تحمل هذه الهوية بداخلها أهم بنود وأعراف الأوطان، ولهذا يكون لكل شعب هويته الخاصة، والهوية المصرية تاريخية ومنفردة والحفاظ عليها أمر حتمي.

أحمد مبارك تنسيقية شباب الأحزاب الحوار الوطنى اليوم دي ام سي

الأكثر قراءة

بعد 3 سنين حب.. انفصال ميرا ميخائيل ومحمد عطية يتصدر التريند

سقوط الشيخ ماهر المعيقلى خلال صلاة الجمعة بالمسجد الحرام

توقف بث تليفزيون لبنان الرسمى تمهيدًا لإغلاقه

7 أيام على رحيل سيد عبدالحفيظ من الأهلى.. جمع متعلقاته وأجّل الرد على "عرض الخطيب"

جهود مكبرة لكشف لغز وفاة مواطن وزوجته داخل منزلها بقنا

قناة الناس| من هم المقربين الذين ذكروا في سورة الواقعة؟.. يسري جبر يُجيب (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الإنكار مش هـ يفيدك

أحمد الصغير

«نقابة النشالين تهنئ جلالة الملك ومفاجأة صادمة لأصحاب الفضيلة!»

د. محمد عفيفي

البابا شنودة

وائل لطفي

ممنوع الأحلام الكبرى

ماجد حبته

سيجارتان لكل مواطن!

أسماء محفوظ

الثوابت بين الماضى والحاضر

سيد الابنودى

مستقبل الهيدروجين الأخضر فى مصر يبدو مشرقًا

محاسن السنوسي

هبات صيف ساخن محملة بنسمات العلمين

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع