الجمعة 11 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

جهود مكبرة لكشف لغز وفاة مواطن وزوجته داخل منزلها بقنا

جريدة الدستور

تجري أجهزة البحث الجنائي بقنا تحريات مكثفة، لكشف ملابسات العثور على جثة مواطن وزوجته، متوفيين داخل منزلهما بقرية بهجورة.

كانت الأجهزة الأمنية قد انتقلت لمكان الحادث، عقب تلقيها بلاغًا بوفاة مواطن زوجته بقرية بهجورة، وكشفت عمليات الفحص والتحري، عن وفاة مواطن عمره 88 عامًا وزوجته 78 عامًا داخل المنزل، وتشير التحريات المبدئية إلى عدم وجود شبهة جنائية. 

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

أجهزة البحث الجنائى العثور على جثة مواطن العثور على جثة تحريات مكثفة عدم وجود شبهة جنائية محضر بالواقعة ملابسات العثور على جثة مشرحة المستشفى وجود شبهة جنائية أجهزة البحث الجنائي بقنا

الأكثر قراءة

بعد 3 سنين حب.. انفصال ميرا ميخائيل ومحمد عطية يتصدر التريند

سقوط الشيخ ماهر المعيقلى خلال صلاة الجمعة بالمسجد الحرام

7 أيام على رحيل سيد عبدالحفيظ من الأهلى.. جمع متعلقاته وأجّل الرد على "عرض الخطيب"

توقف بث تليفزيون لبنان الرسمى تمهيدًا لإغلاقه

جهود مكبرة لكشف لغز وفاة مواطن وزوجته داخل منزلها بقنا

قناة الناس| من هم المقربين الذين ذكروا في سورة الواقعة؟.. يسري جبر يُجيب (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الإنكار مش هـ يفيدك

أحمد الصغير

«نقابة النشالين تهنئ جلالة الملك ومفاجأة صادمة لأصحاب الفضيلة!»

د. محمد عفيفي

البابا شنودة

وائل لطفي

ممنوع الأحلام الكبرى

ماجد حبته

سيجارتان لكل مواطن!

أسماء محفوظ

الثوابت بين الماضى والحاضر

سيد الابنودى

مستقبل الهيدروجين الأخضر فى مصر يبدو مشرقًا

محاسن السنوسي

هبات صيف ساخن محملة بنسمات العلمين

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع