جهود مكبرة لكشف لغز وفاة مواطن وزوجته داخل منزلها بقنا

تجري أجهزة البحث الجنائي بقنا تحريات مكثفة، لكشف ملابسات العثور على جثة مواطن وزوجته، متوفيين داخل منزلهما بقرية بهجورة.

كانت الأجهزة الأمنية قد انتقلت لمكان الحادث، عقب تلقيها بلاغًا بوفاة مواطن زوجته بقرية بهجورة، وكشفت عمليات الفحص والتحري، عن وفاة مواطن عمره 88 عامًا وزوجته 78 عامًا داخل المنزل، وتشير التحريات المبدئية إلى عدم وجود شبهة جنائية.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة.