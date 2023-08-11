الجمعة 11 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ماذا ينتظر محمد صلاح أمام تشيلسى فى افتتاح الدورى الإنجليزى؟

محمد صلاح
محمد صلاح

ينطلق اليوم الموسم الجديد لبطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج" 2023-2024، حيث يتنافس 20 فريقًا من أجل تحقيق لقب المسابقة الأقوى في العالم.

ويستهل فريق ليفربول الموسم الجديد بمواجهة قوية خارج الديار أمام تشيلسي، في مباراة "الكبيرين الجريحين"، بعد فشلهما في التتويج بأي بطولة الموسم المنقضي، كذلك الفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وتُقام مباراة ليفربول وتشيلسي، على ملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة البريطانية لندن، يوم الأحد، في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وتُنقل تليفزيونيًا على قناة beIN Sports Premium 1 HD.

وتُعد مباراة تشيلسي مواجهة هامة دائمة لنجمنا المصري محمد صلاح قائد هجوم ليفربول، فهو لقاء أمام فريقه السابق الذي لم يأخذ معه فرصته الكاملة، أمام الفريق الذي سجل لصالح بازل فقام بشرائه، إضافة إلى أنها المباراة الأولى في الموسم لـ "مو" الذي يسعى لقيادة الريدز لتحقيق البطولات مرة أخرى.

وفي هذا التقرير، نستعرض: ماذا ينتظر محمد صلاح أمام تشيلسي في افتتاحية الدوري الإنجليزي؟

– حال تسجيل محمد صلاح هدفًا على الأقل في شباك ليفربول، سيصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي تسجيلًا للأهداف في الجولة الافتتاحية لـ7 مواسم على التوالي مع العلم بأنه اللاعب الوحيد الذي سجل أهدافًا في تلك الجولة لـ6 مواسم متتالية.

– حال تسجيل محمد صلاح هدفًا على الأقل، سيصبح أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في الجولة الافتتاحية لبطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج"، حيث سجل 8 أهداف في تلك الجولة، بالتساوي مع ألان شيرار، واين روني وفرانك لامبارد.

– سبق لـ محمد صلاح تسجيل 7 أهداف في شباك تشيلسي في 21 مباراة لعبها أمامهم بمختلف المسابقات.

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