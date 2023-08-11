السيطرة على حريق حظيرة ماشية فى الخارجة (صور)

سيطرت قوات الحماية المدنية والإطفاء بالوادي الجديد، اليوم، على حريق حظائر ماشية في منطقة "البارموادي" جنوب مدينة الخارجة دون خسائر في الأرواح

تلقى اللواء محمد أبوالليل، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغا باندلاع حريق في حظائر ماشية في منطقة "البارموادي" جنوب مدينة الخارجة، وعلى الفور تم الدفع بسيارة الحماية المدنية والإطفاء وسيارات الإسعاف لمكان الحريق، والذي تم السيطرة عليه بالكامل قبل انتقاله للأماكن المجاورة ، كما نجح رجال الحماية المدنية في انقاذ العديد من رءوس الماشية قبل وصول النيران إليها.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث.