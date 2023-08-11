الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سقوط الشيخ ماهر المعيقلى خلال صلاة الجمعة بالمسجد الحرام

ماهر المعيقلي
ماهر المعيقلي

سقط الشيخ ماهر المعيقلي، خطيب المسجد الحرام، خلال صلاة الجمعة، اليوم، وأصيب بحالة إغماء ولم يستطع إكمال الصلاة، وتقدم بعدها الشيخ عبدالرحمن السديس وأمّ المصلين واستكمل الصلاة.

ونشرت وسائل إعلام سعودية لحظة سقوط إمام الحرم المكي الشريف الشيخ ماهر المعيقلي في صلاة الجمعة، واستكمل الصلاة الشيخ عبدالرحمن السديس.

وتداول مستخدمو التواصل الاجتماعي فيديو لحظة إغماء الشيخ ماهر المعيقلي خلال  صلاة الجمعة على نطاق واسع، ودعوا الله بالشفاء العاجل، وألا يصيبه مكروه.  

وقال خطيب الحرم المكي الشيخ ماهر المعيقلي خلال خطبة الجمعة اليوم: إن صلاح الأبناء يكون بغرس محبة الله في نفوسهم، وحثهم على الصلاة والاهتمام بها، مضيفًا: استوصوا بأولادكم خيرًا، يستوصون بكم برًا.

وتابع: احذروا من الدعاء على أولادكم، فكم دعوة وافقت ساعة استجابة.  

وأشار إلى أن بقاء المرء في الدنيا له أمد محدود، لافتًا إلى أن الانتقال إلى الدار الآخرة قريب، مبينًا أن من الآثار التي لا ينقطع أجرها بانقطاع الأجل، الولد الصالح.

ماهر المعيقلي المسجد الحرام إغماء عبدالرحمن السديس السديس الحرم المكي

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