طبيب الأهلي يكشف تطورات حالة المصابين قبل السفر إلى النمسا

كشف الدكتور تامر أبو العينين رئيس الجهاز الطبي الجديد للأهلي موقف المصابين داخل الفريق بعد إطلاعه على تقرير الدكتور أحمد أبو عبلة، الذي أكد أن عمرو السولية وعلي معلول ومحمود متولي وأكرم توفيق ومحمد شريف وياسر إبراهيم وإمام عاشور جاهزين طبيًا للمشاركة في التدريبات خلال المعسكر الخارجي.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي للأهلي أن اللاعب كريم فؤاد يحتاج إلى فترة شهر قبل أن يبدأ في الانتظام تدريجيًا في التدريبات، وسيبدأ ذلك أوائل الشهر المقبل، بينما سيظل خالد عبد الفتاح بعيدًا عن الملاعب لمدة شهرين، حيث سيخضع لبعض البرامج العلاجية خلال فترة وجوده بالقاهرة، بعد استبعاده من معسكر الموسم الجديد.

وعقد تامر أبو العينين رئيس الجهاز الطبي اجتماعًا مع باقي أفراد المنظومة الطبية، والتي تصل إلى 20 فردًا، لبحث ترتيبات المرحلة المقبلة.

وستكون أولى الأمور التي سيعمل عليها رئيس الجهاز الطبي بالأهلي مع منظومته الطبية هي قياسات البدنية للاعبي الفريق في إحدى المستشفيات الخاصة، مع عودتهم من الراحة وقبل البدء في معسكر الإعداد.

ومن المقرر أن يبدأ الفريق الأول بالنادي الأهلي معسكره للموسم الجديد في النمسا نهاية الشهر الجاري، تحت قيادة مارسيل كولر.

وبدأ رئيس الجهاز الطبي بالأهلي في العمل منذ توليه المسئولية على جميع ملفات لاعبي الفريق والتعرف على إصابات الفريق في الوقت الحالي، وبدأ بالفعل وضع برامج تأهيلية وعلاجية لهم.

ومن المقرر أن يعود الفريق للتدريبات يوم 24 أغسطس الحالى طبقا للبرنامج الذى وضعه السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى على أن يغادر الى النمسا يوم 28 من الشهر نفسه فى معسكر يستمر حتى يوم 6 سبتمبر المقبل.

وكانت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح قد وجهت الشكر إلي الدكتورأحمد أبوعبلة في نهاية الموسم المنقضي عقب لقاء مباراة المصري في دور الثمانية لكأس مصر .