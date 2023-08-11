ورش فنية للأطفال ضمن مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا" بالأقصر

استمر قصر ثقافة الأقصر، في تقديم أنشطته المتنوعة والمكثفة والتي تشهد إقبال الرواد، ضمن فعاليات النشاط الصيفي، بمواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

وشملت الفعاليات عدة أنشطة فنية وثقافية متنوعة منها، محاضرة بعنوان "كيفية الصلاة"، حيث تحدثت حسانية حجاج، عن الأذان وكيفية الوضوء، وكيفية الصلاة، ترسيخ القيم الدينية والحرص المحافظة على الفروض.

وأعدت ورشة عمل مسرحي بعنوان" إعداد ممثل" أوضح أشرف محمد كيفية إعداد عرض مسرحي بتدريب الأطفال وكيفية التحرك على خشبة المسرح، وكيفية العمل الجماعي.

بجانب ذلك، نظمت ورشة تعليم العزف على الأورج أعدها عماد أحمد، وورشة فنية بعنوان "غلاف كتاب بمناسبة العام الهجري الجديد" نفذتها شيماء سعيد، مستخدمة ورق كانسون وألوان شمع، وورشة فنية بعنوان "أشغال فنية" نفذتها صفاء حسن مستخدمة علبة بلاستيك وورق فوم ومسدس شمع، كما أعد دوري ثقافي للأطفال يشمل أسئلة أدبية وفكرية لرواد القصر.

وعقد نادي التكنولوجيا والمعلومات محاضرة بعنوان "تعريف برنامج Word" نفذها المدرب محمود أحمد، وورشة فنية "رسم على وجه الأطفال" نفذتها رنا محمد وهبه الدالي، وورشة أشغال يدوية "كيفية عمل سبحة" نفذتها مشيرة طلعت مستخدمة خرز وخيط صنارة وذرادية وفواصل، كما أقيمت ورشة مسرح بعنوان "إعداد ممثل" أعدها المخرج المسرحي محمود النجار موضحا لإعداد عرض مسرحي بتدريب كيفية إعداد الممثل للعمل الجماعي والفردي على خشبة المسرح، وكيفية نطق الكلمات والحروف بشكل صحيح، وكيفية التحرك على خشبة المسرح، وكيفية العمل الجماعي.

تأتي الفعاليات ضمن الأنشطة التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر.

363291901_994893818313948_544170907577521724_n

366358644_623873886555473_4566322052606464412_n

366367431_623873019888893_1940159209792419208_n

366371921_623873839888811_1957447499264928922_n

366380289_623873109888884_2033667707508450947_n

366383916_623873816555480_8704445897349061627_n

366591431_623873296555532_2189498398176545407_n

366625283_623873783222150_1271688636491358834_n