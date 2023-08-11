الجمعة 11 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الحرية المصري": التوافق بالحوار الوطني على نظم انتخابات المحلية بادرة إيجابية

الدكتور عيد عبد
الدكتور عيد عبد الهادي

قال الدكتور عيد عبد الهادي، الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية للمجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصري، إن توافق الأحزاب وكافة القوى السياسية المشاركة في الحوار الوطني على شكل انتخابات المجالس المحلية، ونظم إجرائها، بادرة إيجابية جديدة وأولي ثمار نجاح اهداف الحوار الوطني عمليا.

وأضاف عبد الهادي، في بيان له، أن حدوث توافق على ملف يعد من أهم الملفات وأكثرها حيوية وشمولية يؤكد أن جميع المشاركون على مائدة الحوار يعلون مصلحة الوطن وهدفهم الرئيسي هو تحقيق إنجاز حقيقي في كل ملف من الملفات المدرجة على مائدة الحوار.

وأشار إلى أن الحوار الوطني وضع العديد من الأهداف منذ الإعلان عن دعوة تدشينه، أبرزها كان تجميع كافة الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية والفكرية، وكافة الرموز الوطنية، تحت مظلة واحدة هي الوطن، والجلوس على مائدة واحدة من أجل بحث التحديات التي تواجه الدولة المصرية، والعمل على وضع حلول للمشكلات التي تعيق حركة التنمية، لافتا أن الجميع شارك بورق ومقترحات ورؤى ساهمت في إحداث حالة التوافق التي بدأت بملف المجالس المحلية.

وأكد أن ملف المحليات من الملفات الحيوية التي كان لا بد من وضع اللبنة الأولى لها لتكون في طريقها لمواجهة السلبيات التي تواجه هذا الملف على أرض الواقع، مشيراً إلى أن التوافق على أن  تكون انتخابات المجالس المحلية 75% منها للقوائم المغلقة المطلقة، و25% للقائمة النسبية، الحل الأنسب الذي يتوافق مع كافة المقترحات بما يضمن في النهاية تمثيل كافة فئات المجتمع التي نص الدستور على ضرورة وجودها.

وأضاف الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية للمجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصري، أنه رغم الاختلافات حول وجهات النظر التي شهدتها جلسات الحوار الوطني أثناء مناقشة ملف المحليات، إلا أن لجان إعداد وصياغة المقترحات نجحت في الأخذ بكافة الآراء والمقترحات مما يعكس حرص تلك اللجان على عدم تهميش اي رأي أو رؤية، وأن جميع المقترحات والتوصيات يتم النظر إليها بعين الشفافية والنزاهة لتحقيق المصلحة العامة، مما يصب في النهاية نحو إنجاح أهداف الحوار الوطني.

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