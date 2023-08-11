الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

العمل " تشارك في "مبادرة 100 يوم صحة" للكشف على عمال المصانع بالمنطقة الحرة ببورسعيد

العمل
العمل

شاركت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد فى إطلاق مبادرة 100 يوم صحة لعمال مصانع المنطقة الحرة للاستثمار ببورسعيد ، بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية، والهيئة العامة للاستثمار ، وجمعية المستثمرين ، فى إطار مبادرة ١٠٠ مليون صحة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، والتى تهدف إلى الكشف الطبي على المصريين وتوفير العلاج اللازم لهم بالمجان في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية من خلال تواجد الحملات الطبية بالمؤسسات المختلفة .

وأوضح عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد فى تقريره الذى تلقته الوزارة ، ان المبادرة انطلقت من شركة لوتس للملابس الجاهزة لتجوب كافة المصانع بالمنطقة الحرة للاستثمار لتقديم الخدمات الطبية على مدار أيام لتشمل كافة العمال بجميع المنشآت ، ثم استكمالها بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد بالمشاركة والتعاون والتنسيق بين مديريتي العمل والشؤون الصحية ، والإدارة المركزية للمنطقة الحرة للاستثمار وجمعية المستثمرين .

وأكد أن المحافظة حريصة علي صحة العمال و العاملات ، وهي حق من حقوق العمال،و لزيادة الإنتاج وتحقيق معدلات أعلى للتنمية تماشياً مع استراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة بشقيها الصحي والاجتماعي وذلك بنشر عيادات تهدف إلي تقديم الخدمات الصحية والطبية للعاملات ،وكذلك العمل اللائق لتحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية مما يدفع عجلة التنمية الاقتصادية ،وتأتي المبادرة إستكمالًا لجهود الدولة لدعم صحة المرأة المصرية باعتبارها نصف المجتمع وأهم شرائح المجتمع وأكثرها إحتياجاً للتوعية والرعاية الصحية.

وأضاف مدير المديرية ، ان المبادرة بدأت بالتوجه بالعيادتين المتنقلتين الي مقر شركة لوتس قناة السويس لبدء إجراءات الكشف علي العاملات ، حيث تغطية عدد كبير من العاملات بالمصنع مع استمرار الحملة يومياً بالمنطقة لتقديم الخدمة لأكبر عدد ممكن من العاملات في أماكن عملهم في جميع المصانع ، وسط خطة منظمة لخروج العاملات بشكل منظم للعيادة وتلقي الخدمة الطبية من الفريق الطبي بما لا يعطل خطوط الإنتاج .. وشارك فى تنظيم المبادرة لمياء محمود السيد مدير إدارة الرعاية ، ونسرين فاروق مسئول التوعية والإعلام بمديرية الصحة ، وبحضور امل يوسف مدير مكتب تفتيش بورسعيد ، ورشا توفيق مسئول وحدة المرأة و تكافؤ الفرص ، ورشا عكاشة ومروة على مفتشي العمل .

وأشار مدير المديرية فى تقريره إلى أن المبادرة تعد نتاجًا لخدمات المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، تهدف إلى التوسع فى تقديم كافة خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل خلال فترة زمنية مدتها "100 يوم"، مع ضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، مع التأكيد على استمرارية الإحالة والتشخيص والعلاج بالمجان للجميع ، وقد أسهمت تلك المبادرات أيضا فى تحقيق الرعاية الصحية الشاملة من خلال التركيز على مكافحة الأمراض الأكثر تأثيرًا على المواطن ، وتقدم جميع الخدمات الصحية سواء الوقائية والتي تشمل التطعيمات واللقاحات والخدمات العلاجية وخدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وصحة المرأة بالمجان، سواء الكشف المبكر أو الخدمات العلاجية.

استراتيجية الدولة المصرية ١٠٠ مليون صحة 100 يوم صحة الهيئة العامة للاستثمار التنمية الاقتصادية الخدمات الصحية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الرعاية الصحية الصحة العامة المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد

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