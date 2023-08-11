يوم الشباب العالمي.. "تنسيقية الأحزاب" منبع تأهيل وتمكين الشباب في مصر

يحتفل العالم غدا السبت، باليوم العالمي للشباب الذي يوافق ١٢ أغسطس من كل عام، وحرصت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية على تأهيل وتمكين الشباب في مختلف المجالات.

وجسدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اهتمام الدولة الكبير بالشباب وتمكينهم سياسيا وإتاحة الفرصة لهم للحوار والمشاركة والتعبير عن رؤيتهم، وبات ذلك واضحا منذ بداية تأسيسها والتي جاءت تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لشباب الأحزاب للاجتماع مع بعضهم البعض، للعمل على مجموعة من الملفات وهو ما حدث بمشاركة أعضاء التنسيقية في منتدى شباب العالم بمجموعة من أوراق العمل الخاصة بكافة القضايا التي تشغل المواطنين والمجتمع المصري.

مشاريع سياسية فعالة

شاركت التنسيقية في 2018 في المؤتمر الوطني للشباب الخامس والسادس ومنتديات شباب العالم بداية من النسخة الثانية، وقدمت العديد من الأوراق والمشاريع السياسية أبرزها مدرسة الكادر السياسي، ولجنة التواصل مع السلطة التنفيذية، ومشروع الهوية المصرية، والمجلس الوطني للشباب، وإقامة منتدى إفريقي، ومركز لريادة الأعمال، وملتقى دوري لدور الأرومتوسطى، وتدريب وتأهيل الشباب الإفريقي من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب والتأهيل.

تمثيل نيابي كبير

وقدمت التنسيقية للحياة السياسية المصرية 16 نائبا بمجلس الشيوخ، و32 نائبا بمجلس النواب، و6 نواب للمحافظين، و6 أعضاء باللجان النوعية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعضو بالهيئة الوطنية للصحافة، و7 أعضاء في تشكيل الجمعيات العمومية لعدد من المؤسسات الصحفية القومية، وقدمت نموذج قوى وناجح يحتذى به في الحياة السياسية المصرية.



تيارات سياسية مختلفة

كما استطاعت التنسيقية في 5 سنوات، أن تثبت نجاحها وأن تحظى بثقة الشعب المصري، لا سيما أنها تضم شبابا من أيدولوجيات مختلفة تتراوح بين اليمين واليسار، وتضم تنسيقية الأحزاب 25 حزبا سياسيا علي رأسهم أحزاب (الإصلاح والتنمية، والحرية، والمصريين الأحرار، وحماة الوطن، والإصلاح والنهضة، والشعب الجمهوري، والمؤتمر، ومستقبل وطن، والتجمع، والغد، والناصري، ومصر الحديثة، والجيل، والمحافظين، والنور، ومصر بلدي، والحركة الوطنية المصرية، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والوفد، السادات الديمقراطي، والدستوري الحر، والريادة، والاتحاد، وحقوق الإنسان والمواطنة، والمصري).

دور قوي بالحوار الوطني

كما بذل أعضاء ونواب التنسيقية نشاطا جهود مكثفة وتفاعل دائم مع الأحداث والموضوعات التي تشغل الرأي العام، سواء بتواجدهم أو بإصدار تقارير وتحليلات، حيث شاركت التنسيقية بجلسات الحوار الوطني وقدمت رؤى مختلفة وحلول فعالة بالمحاور الثلاثة الاقتصادية والسياسية والمجتمعية.



فتح قنوات مع مؤسسات الدولة

وتقدم التنسيقية تجربة فريدة من نوعها في ممارسة العمل العام، وفتح قنوات الاتصال المباشرة مع الدولة ومؤسساتها، والتنسيق بين شباب الأحزاب والقيادات السياسية والقواعد، والشباب المستقل والمهتم بالعمل العام.