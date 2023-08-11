الجمعة 11 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

- وحدة السكان تنظم ندوات توعوية بقرية سبيل مكي بكوم أمبو في أسوان

الندوات
الندوات

 نظمت الوحدة المحلية لمجلس قروى الكفور بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، عددا من الندوات المتعلقة بالقضايا المجتمعية المختلفة لسكان قرية سبيل مكي، بمتابعة من شوقى مصطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو. 

جاء ذلك بحضور الشيخ أبو الحسن عبد السميع مدير إدارة وعظ كوم أمبو، وعضو وحدة لم الشمل بالأزهر الشريف، والشيخ حسن صديق واعظ بالأزهر الشريف وعضو وحدة لم الشمل، ورانيا مغربى رئيس وحدة السكان بالمحافظة، وأيضاً سحر أمين مقرر اللجنة الفرعية لوحدة السكان. 

وألقت مرفت يوسف منسق مشروع قيم وحياة بأسوان، ندوة تعريفية ضمن أنشطة مبادرة "حياتنا فى قيمنا "، بالإضافة إلى ندوة توعوية أخري ضمن مبادرة " زواج بلا عناء "، والتي تستمر فعاليتها في إطار خطة وحدة السكان الهادفة لحث المواطنين علي عدم المغالاة فى المهور ومتطلبات الزواج للتيسير على الشباب المقبلين على الزواج.

وجاء ذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، بتفعيل دور وحدات السكان لتسريع الاستجابة وتنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان ، وتحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وبإشراف عام من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، وبمتابعة من الدكتورة فاطمة الزهراء رئيس وحدة السكان المركزية بالوزارة.

أسوان الشباب المقبلين على الزواج القضايا المجتمعية المغالاة في المهور المقبلين على الزواج قيم وحياة قضايا المجتمع مركز كوم أمبو

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