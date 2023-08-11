غلق 3 مخابز جمعت 258 بطاقة تموينية بمركز الفتح فى أسيوط

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة؛ لمتابعة توافر السلع وسلامتها وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من التزام المخابز بالتعليمات ومطابقة المواصفات وحماية جمهور المستهلكين من الغش، وملاحقة المخالفين وضعاف النفوس والمتاجرين بقوت المواطنين بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة، معلنا غلق 3 مخابز وضبط تجميع 258 بطاقة تموين ذكية بقصد الاستيلاء على الدعم المقدم من الدولة.

وشدد محافظ أسيوط على حظر تجميع بطاقات التموين الذكية من قبل المنشآت التموينية التي تتعامل بهذه البطاقات لصرف السلع التموينية للمواطنين، على أن يتم صرف الخبز والسلع التموينية المقررة لكل بطاقة تموينية بمعرفة صاحب البطاقة أو أحد أفرادها المقيدين بها طبقا للتعليمات المنظمة؛ لضمان وصول الدعم لمستحقيه وفرض عقوبات رادعة على المخالفين.

وأكد أهمية التنسيق والتعاون بين رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة التموينية لإحكام الرقابة على الأسواق، مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقانون والمتاجرين بصحة المواطنين، وردع كل من تسول له نفسه من ضعاف النفوس الاستغلال التجاري والاتجار بها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة عن طريق حجبها عن التوريد والتلاعب في الأسعار دون وجه حق.

وفي هذا الإطار، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح حملة مكبرة على المخابز تحت إشراف عبدالرءوف النمر، رئيس مركز ومدينة الفتح، وبالتنسيق مع مديرية التموين بقيادة ممدوح حماد، مدير مديرية التموين بأسيوط، على الأسواق والمخابز، وذلك للتأكد من السلع المعروضة لضبط الأسواق والتلاعب والقضاء على الغش التجاري والتأكد من صلاحية المعروضات حفاظاً على الصحة والسلامة العامة، أسفرت عن غلق 3 مخابز وضبط 2 ماكينة صرف خبز و258 بطاقة تموين ذكية بقصد الاستيلاء على الدعم المقدم من الدولة والتلاعب في الدعم المخصص للنقاط الخاصة بالسلع التموينية التي يحصل عليها أصحاب تلك البطاقات دون وجه حق، بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 156، والكتب الدورية لوزير التموين، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأشار محافظ أسيوط إلى استمرار الحملات التفتيشية وتكثيفها بصورة مفاجئة لضبط الأسواق وضمان وصول الدعم لمستحقيه وحماية جمهور المستهلكين من الغش التجاري، لافتا إلى تشكيل غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088)، أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج "تليجرام" رقم (01000623873)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة، أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".

حملات تموينية

حملات تموينية