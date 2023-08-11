ضمن "ثقافتنا في إجازتنا".. عمرو البسيوني يشهد حفلا لفرقة الأنفوشي بمطروح

شهد عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، مساء أمس الخميس، حفلا فنيًا لفرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية، بالنادي الاجتماعي بمطروح، ضمن عروض المبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا"، بحضور أحمد درويش رئيس الإدارة المركزية لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، ومحمد حمدي مدير عام فرع ثقافة مطروح.

ووسط إقبال وتفاعل كبيرين من الجمهور، قدمت الفرقة بقيادة المايسترو عزت بسيوني مجموعة متميزة من الفقرات منها "آه يا لا لالي، إسكندراني يا مدلع، وحشتني، إن كنت ليا وانا ليك" وغيرها ضمن فعاليات البرنامج المقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

كما تفقد رئيس الهيئة الورش الفنية المقامة ضمن الليالي ومنها ورشة الكروشيه على الخشب، مشيدا بالفنيات العالية لمنتجاتها، ومعرض كتب وإصدارات قصور الثقافة المقدم لأبناء مطروح وضيوفها خلال فترة المبادرة.

وتشهد العروض الفنية التي تقدمها الهيئة بعدة محافظات ساحلية ضمن مبادرة وزارة الثقافة "ثقافتنا في إجازتنا"، إقبالا جماهيريا كبيرا بالعريش وبورسعيد ومطروح والإسكندرية ودمياط ورأس البر، ضمن برنامج حافل بالأنشطة والفعاليات الصيفية.

مبادرة ثقافتنا في إجازتنا

كما قدمت مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا"، بمحافظة شمال سيناء، منذ أيام، عدة ليالي فنية، وسط إقبال وتفاعل كبير من أبناء المحافظة، مع العروض التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

ووسط حضور غفير بحديقة هابي فاميلي بحي المساعيد، قدمت فرقة مطروح للفنون الشعبية ثاني لياليها من البرنامج المقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، والتي تضمنت عروضا فنية متنوعة وغناء فرديا منها رقصات فرقة مطروح رقصة الجيا، ورقصة الفرح السيوي، ورقصة الترحيب، وفقرات فنية متنوعة للمطرب سلومة عبد الله والمطرب يحيى عبد الله.

يذكر أنه أقميت الفعاليات بالتعاون مع فرع ثقافة شمال سيناء بإدارة أشرف المشرحاني التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، حيث تستمر فعاليات العروض الفنية بالمبادرة حتى 31 أغسطس الحالي، وتأتي في سياق زخم كبير تقدمه قصور الثقافة بعدة محافظات ساحلية ضمن فعاليات المبادرة.