"التخطيط": 12 مليار جنيه لتطوير الخدمات الشبابية والرياضية خلال 7 سنوات

يقع ملف الارتقاء بجودة حياة الشباب والنشء في قلب اهتمام الدولة المصرية، التي أطلقت عشرات المبادرات أنفقت عليها مليارات الجنيهات، تنفيذًا لمحاور التنمية الشاملة لقطاع الخدمات الشبابية والرياضية، بما يؤدي لتعزيز الانتماء والفخر بالهويّة الوطنيّة وتطوير مهاراتهم وقدراتهم.

ووفق أحدث تقارير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بلغ حجم الإنفاق على مشروعات ومبادرات الخدمات الشبابية والرياضية ما يقارب الـ 12 مليار جنيه خلال الفترة بين عامي 2017/2018 و2023/2024، بمتوسط إنفاق سنوي قدره 1.9 مليار جنيه.

تدرج حجم الاستثمارات الموجهة للبرامج الشبابية والرياضية من 860 مليون جنيه في عام 2017/2018 لـ 1.1 مليار جنيه في عام 2018/2019، وواصلت المخصصات ارتفاعها إلى 1.3 مليار جنيه في عام 2019/2020، ثم 3 مليارات جنيه في عام 2020/2021، و1.9 مليار جنيه في عام 2021/2022، و1.9 مليار جنيه في عام 2022/2023، وصولًا لـ1.3 مليار جنيه في عام 2023/2024، بخلاف المخصصات التي تم رصدها تحت مظلة المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة" والتي تركز أيضًا على تعزيز الخدمات الشبابية والرياضية.

وتوزع تلك الاستثمارات بين العديد من البرامج منها: برنامج إنشاء مراكز شباب نموذجية،برنامج المدن الشبابية ومعسكرات الشباب، برنامج تنمية القرى الأكثر احتياجًا، برنامج مراكز إعداد القادة، برنامج مجمعات الشباب.

وشملت المشروعات المنفذة خلال تلك الفترة: تطوير أكثر من 1000 ملعب خماسى ومركز تطويرًا شاملًا، وإنشاء 60 نادي رياضي شامل، إنشاء وتطوير خمس مُدن رياضية ونهو إنشاء المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تنفيذ 8 ملاعب متنوعة، نهو إنشاء أول نادى للمعاقين بالجيزة، وتطوير مقار مديريات الرياضة بالمحافظات، وتطوير وتأمين شامل لكل الاستادات الرياضية وتأهيليها لاستقبال المباريات التدريبية المحلية والدولية، وتنفيذ المراكز الرياضية المتخصصة بداية من محافظة سوهاج، وتنفيذ سلسلة ملاعب ألعاب القوى.

وجارِ العمل على تطوير 4 مراكز مدنية في محافظات الفيوم، مطروح، بني سويف، سوهاج، باستثمارات 33 مليون جنيه، علاوة على عمل ستة معسكرات شبابية في 4 محافظات هي: الإسماعيلية، البحيرة، جنوب سيناء، البحيرة.

وتحت مظلة مبادرة "حياة كريمة"، تم البدء في إنشاء وتطوير 1057 مركزًا للشباب في 20 محافظة، بالإضافة إلى تطوير 1003 مراكز أخرى للشباب في 20 محافظة بالتعاون مع وزارة الإسكان.

إحصاءات عن قوة العمل بين الشباب

أما فيما يخص مؤشرات قوة العمل بين الشباب، فقد أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن الشباب يشكلون أكثر من 40% من إجمالي قوة العمل، معظمهم من الحاصلين على مؤهلات متوسطة بنسبة 39%، يليههم الحاصلين على مؤهل جامعي فأعلى بنسبة 23.4%، والحاصلين على مؤهل أقل من متوسط بنسبة 14.7%.

وتشكل نسبة البطالة بين الشباب في سن العمل نحو 15.4%، وتعود النسبة الأكبر إلى الإناث لأسباب مختلفة، بينما تبلغ نسبة الشباب المشتغلين بعمل دائم 56.7% من إجمالي المشتغلين الشباب، وترتفع نسبة البطالة بين الشباب الحاصلين على مؤهـل جامعي فأعلى 33.3% مقابـل 3.3% للأميين.