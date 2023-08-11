فريدة الشوباشى: الرئيس السيسى يهتم بكل ما يتعلق بالمواطن (فيديو)

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي إن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بكل ما يتعلق بالمواطن المصري، معقبة: "لأول مرة منذ 50 سنة، نجد رئيسًا يشعر بأوجاع المواطن وما يتألم ويضيق منه مثل مشكلة الكهرباء والأسعار، وهو ما يجعلنا نشعر بالتفاؤل وأن اختيارنا بالإجماع في ثورة 30 يونيو كان صحيحًا، وأتمنى أن ندعم الرئيس جميعًا وأن نبصر الناس بخطورة الانفجار السكاني".

وأضافت "الشوباشي" خلال لقائها ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن أي مسئول في الحكومة والدولة يدرك جيدًا بأن ثمة متابعة، وهذا أهم شيء، ولكن في الوقت ذاته، يجب ألا ننجب 10 أطفال ونطلب من الحكومة إطعامهم، ولن أنسى الصين في ستينيات القرن الماضي عندما منعت الأسرة من إنجاب أكثر من طفل واحد، ولكن في مصر تطلب الحكومة من المواطنين إنجاب طفلين على الأكثر.

وتابعت: "كل سنة تزيد الدولة المصرية 2.5 ملايين نسمة، بما يعادل سكان دولة، وأتمنى من رجال الدين تذكر كلمة الرسول اعقلها وتوكل"، مشيدة بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تنقل صعيد مصر من القاع، مردفة: "مفيش حاجة في الدنيا أبدا تقهر الإنسان إلا الاحتياج".

مبادرة حياة كريمة وفرت سكنًا كريمًا وخدمات تعليمية

وأكدت أن مبادرة حياة كريمة وفرت سكنًا كريمًا وخدمات تعليمية وصحية وفرص عمل للمواطنين في صعيد مصر، ومشروعات المبادرة رائعة في مصر كلها، والمواطنون فرحون، والعالم كله يشهد بنجاح هذه المشروعات.