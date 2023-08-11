وزير الإعلام: وقف بث التلفزيون الرسمي في لبنان بسبب إضراب العاملين

أعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زياد مكاري، اليوم، وقف بث التلفزيون الرسمي في لبنان بسبب إضراب العاملين والأزمة المالية المتفاقمة، في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

ونوه مكاري إلى أنه من أبرز المشكلات التي تواجهها استمرارية التلفزيون تأخر صرف مستحقات الموظفين الذين يخوضون إضرابًا، ويرفضون الاستمرار بعملهم، رغم المحاولات العديدة لإيجاد حلول.

إضراب مفتوح عن العمل منذ الخميس الماضي

ودخلت نقابة موظفي تلفزيون لبنان، في إضراب مفتوح عن العمل منذ الخميس الماضي، للمطالبة بالحصول على مستحقاتهم، التي لم تصرف منذ أشهر.

ويعود تأسيس تلفزيون لبنان إلى فترة نهاية الخمسينيات، وكان في البداية مملوكًا لشركتين خاصتين بالكامل، قبل أن يتم عام 1978، دمجه كشركة مختلطة مناصفة بين القطاعين العام والخاص، إلى أن استحوذت الدولة على أسهم القطاع الخاص عام 1996، وبقي منذ ذلك مملوكًا للدولة بشكل كامل.