الجمعة 11 أغسطس 2023
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"إكسترا نيوز" ترصد جهود قطاع العقارات فى الاقتصاد المصرى (فيديو)

جريدة الدستور

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا يرصد جهود قطاع العقارات في الاقتصاد المصري.

- جهود قطاع العقارات في الاقتصاد المصري

 

  • يخلق الملايين من فرص العمل في قطاعات متعددة.
  • في 2022 كان رابع أكثر القطاعات إسهامًا في الناتج المحلي.
  • يعد القطاع إحدى مناطق الجذب الرئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر.
  • اجتذب 976.6 مليون دولار في السنة المالية 2021 – 2022.
  • لعبت الحكومة دورًا مركزيًا في تنمية وتطوير قطاع العقارات.
  • طورت منذ السبعينيات أكثر من 40 مدينة جديدة.
  • تضاعفت تنمية القطاع في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
  • يرتبط ذلك برؤيته للجمهورية الجديدة ومشاريع البناء الضخمة.
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