"إكسترا نيوز" ترصد جهود قطاع العقارات فى الاقتصاد المصرى (فيديو)
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا يرصد جهود قطاع العقارات في الاقتصاد المصري.
- جهود قطاع العقارات في الاقتصاد المصري
- يخلق الملايين من فرص العمل في قطاعات متعددة.
- في 2022 كان رابع أكثر القطاعات إسهامًا في الناتج المحلي.
- يعد القطاع إحدى مناطق الجذب الرئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر.
- اجتذب 976.6 مليون دولار في السنة المالية 2021 – 2022.
- لعبت الحكومة دورًا مركزيًا في تنمية وتطوير قطاع العقارات.
- طورت منذ السبعينيات أكثر من 40 مدينة جديدة.
- تضاعفت تنمية القطاع في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
- يرتبط ذلك برؤيته للجمهورية الجديدة ومشاريع البناء الضخمة.