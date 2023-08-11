"أسس الفكر الفلسلفي المعاصر" أحدث إصدارات منشورات المتوسط

صدر حديثا، كتاب "أسس الفكر الفلسفي المعاصر" عن دار منشورات المتوسط للكاتب عبد السلام بنعبد العالي.

وتوضح منشورات المتوسط عن الكتاب: «تسمح لنا الفصول السابقة أن نتكلَّم عن طريقتَيْن لتاريخ الحقيقة: الطريقة الأولى تصدر عن مفهوم معيَّن عن الحقيقة، وتعتبر أن قيام الحقائق نُمُوٌّ وتراكم، وأن تاريخ الحقيقة عملية بناء تحاول أن تلاحظ ميلاد الحقائق ونُمُوّ «الحقيقة»، أمَّا الطريقة الثانية، فتصدر عن مفهوم مغاير، بل ومفهوم مضادّ، يعتبر نشأة الحقائق قضاء على الأخطاء، وفضحاً للأوهام، وتاريخ الحقيقة عملية تقويض وتراجع، وحفر وتفكيك...

تدعونا مجاوزة الميتافيزيقا وإعادة النظر في مفهوم التاريخ إذن إلى الالتفات إلى ذلك الاختلاف والانفصال، وإعادة النظر في مفهوم الهُويَّة والتطابق لإرساء مفهوم مغاير عن الحقيقة. فالنظر في منطق التاريخ لا بدَّ وأن يجرَّنا إلى النظر في منطق الهُويَّة ومنطق المعنى".

ومن أجواء الكتاب:

ما الداعي إلى البحث في أُسُس فكر يقدِّم لنا نفسه مؤرّخاً مؤسّساً؟ فكر ما فتئ يُؤوِّل نفسه ويُؤسِّسها، ويتقصَّى أصوله، ويبحث عن أُسُسه، هذا في وقت تبدو فيه الحاجة ماسَّة إلى البحث في أصول فكرنا العربي وتراثنا الإسلامي؟

أصبح الفكر، ولأوَّل مرَّة، بفضل سيادة التِّقْنِيَّة فكراً كونيَّاً، وهذا لا لافتراض كونية ميتافيزيقية وفكر شمولي، وإنما للتغيُّر الذي لحق مفهوم الوجود ذاته، بفضل اكتساح التِّقْنِيَّة، فأصاب تَبْعاً لذلك مفهوم العالم، بل ومفهوم الفكر.



الكوني المقصود هنا عصر من عصور العالم، وشكل من أشكال الحقيقة، وهو لا يحيل لأيِّ معنى عِرْقِي أو جغرافي أو قومي . إن الكونية المقصودة هنا لا هُويَّة لها، وربَّما كانت اليوم هي ما يحدِّد كل هُويَّة. لا سبيل إذن لافتراض مفهوم مطلق عن الخصوصية، ولا معنى للأصالة إلَّا في إطار هذا الفكر الكوني. وليس هناك ولن يكون فكر أصيل، كلّ ما هناك كيفيات أصيلة للمشاركة في العالمية والمساهمة في الفكر الكوني، ومجاوزة التِّقْنِيَّة من حيث هي اكتمال للميتافيزيقا.



الحديث عن أصول الفكر الفلسفي المعاصر إذن هو أساساً حديث عن الأصول الفلسفية لهذه الإشكالية، وقيام بجنيالوجيا الميتافيزيقا لرصد مختلف المفاهيم الأساسية التي يحاول الفكر المعاصر أن يخلخلها بغية الانفلات من قبضة هيجل ومجاوزة الفلسفة.

عبد السلام بنعبد العالي

هو مفكر وكاتب ومترجم وأستاذ بكلية الآداب في جامعة الرباط، المغرب، من مؤلفاته: الفلسفة السياسية عند الفارابي، أسس الفكر الفلسفي المعاصر، حوار مع الفكر الفرنسي، لا أملك إلَّا المسافات التي تُبعدني.

وفي الترجمة، له كتب مثل: ضيافة الغريب، جرح الكائن، القراءة رافعة رأسها. ومن ترجماته: الكتابة والتناسخ لعبد الفتاح كيليطو، أتكلم جميع اللغات لعبد الفتاح كيليطو، درس السيميولوجيا لرولان بارت.