علاء عصام: أتمنى إجراء انتخابات المحليات عقب الانتخابات الرئاسية

قال النائب علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني، إن اللجنة توافقت بشكل كبير علي النظام الإنتخابي للمحليات بواقع 75% للقائمة المغلقة المطلقة، للحفاظ على النسب الموجودة في الدستور و«الكوتة» المتمثلة في 50% عمال وفلاحين و25% للمرأة و25% للشباب، في الجلستين المغلقتين يومي الاثنين والأربعاء الماضيين.

وأضافت النائب علاء عصام، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن هناك توافق كبير أيضًا بأن تكون النسبة الباقية في النظام الانتخابي للمحليات بواقع 25% بالقائمة النسبية أو الفردية.

وأوضح عصام، أن القائمة النسبية تضمن وجود مرشحين من فئات متنوعة من كافة التيارات السياسية و الفئات المحددة في الدستور، أما النظام الفردي سيكون من الصعب الالتزام بأن يكون هذا المرشح من العمال أو الفلاحين أومن المرأة أو الشباب، موضحًا أن جميع الأحزاب السياسية شاركت في حالة التوافق حول النظام الانتخابي في ظل الحالة الايجابية بين جميع القوي السياسية.

وقال مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني، إنه يتمني أن تُجرى انتخابات المجالس المحلية عقب الانتهاء من الانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحًا أن المجالس المحلية ستساهم بصورة أكبر في الرقابة والانتقال إلى الجمهورية الجديدة.