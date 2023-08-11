الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وفاة الحالة الثانية فى انقلاب ميكروباص على طريق كفرالزيات بالغربية

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

توفيت الحالة الثانية في حادث انقلاب ميكروباص على طريق كفرالزيات- مشلة بمحافظة الغربية، ويدعى "محمد صبحي الطباخ"، نائب رئيس مدينة كفرالزيات سابقًا.

وتلقى مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد محمد عاصم، مدير المباحث، بالواقعة، وتم إخطار شرطة المسطحات لإنقاذ الأهالي.

ونشر "الدستور"، أسماء المصابين وهم: 

حمدي السيد الطباخ- 76 سنة، مُصاب جرح بالرأس 5 سم وسحجات بالجسم، والشحات حامد قاسم- 56 سنة اشتباه كسر بالقدم اليسرى وسحجات بالجسم، كمال عبدالحكيم محمود-59 سنة، حمدي عامر إبراهيم-55 سحجات بالجسم، وحبشي محمد عوض-50 سنة اشتباه كسر بالساق اليسرى وما بعد الارتجاج وسحجات، وأحمد فاروق عبدالسلام- 18 سنة جرح بالزجة 5 سم وسحجات بالجسم، وطه عبدالعال صالح -60 سنة، اشتباه كسر بالترقوة اليمني وسحجات بالجسم ،وعبدالرسول محمد حامد -68 سنة اشتباه كسر بالساعد الأيمن وسحجات وكدمات بالجسم، وصباح عبدالحميد الأشقر-52 سنة، سحجات وكدمات بالجسم، وهناء إبراهيم عبدالرحمن-53 سنة اشتباه كسر بالساعد الأيسر وسحجات بالجسم، وهناء إبراهيم عبدالرحمن -53سنة، اشتباه كسر بالساعد الأيسر وسحجات بالجسم، ومريم حمدي علي-21 سنة سحجات وكدمات بالجسم، وعبدالعزيز السيد النجار- 47 سنة اشتباه كسر بالكوع الأيمن وسحجات بالجسم، ومحمد صبحي الطباخ -60 سنة ضيق بالتنفس وسحجات وكدمات، وأحمد عزت عمر جابر-13 سنة جرح باليد 3سم وسحجات بالجسم.

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