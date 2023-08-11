تحرير 113 مخالفة تموينية متنوعة في حملات بـ 7 مراكز بالدقهلية

حررت مديرية التموين بمحافظة الدقهلية، 113 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات على الأسواق والمخابز بمراكز "المنصورة، السنبلاوين، ميت سلسيل، أجا، شربين، المطرية، وطلخا"؛ وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ومكافحة الغش التجاري ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال وكيل وزارة التموين بالدقهلية السيد دايرة، في ييان اليوم الجمعة، إن الحملات أسفرت عن ضبط 220 لتر بنزين بالإضافة إلى تحرير 113 محضرا تموينيا متنوعا.

وأوضح أنه وجه بتكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة؛ وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدي لجميع أنواع المخالفات.