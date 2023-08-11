الخارجية الكورية الجنوبية تتطلع لتسوية حول الأموال الإيرانية المجمدة

كشف مصدر في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، عن أنباء حول الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة لدى كوريا الجنوبية بموجب اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

وأوضح المصدر أن الموقف المبدئي هو التطلع إلى تسوية سليمة في قضية الأموال الإيرانية المجمدة، وفقا لوكالة "بلومبيرج".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الحكومة الكورية الجنوبية كانت تجري مشاورات وثيقة مع الدول المعنية مثل الولايات المتحدة وإيران لمعالجة قضية الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك الكورية، قائلا: "ليس لدينا ما نؤكده في هذه المرحلة".

وأضافت "بلومبيرج"، نقلا عن مسئولين، أن الولايات المتحدة طلبت في اليوم السابق تحويل الأموال الإيرانية المجمدة من كوريا الجنوبية عبر سويسرا إلى قطر، وسيتم تبادل السجناء بين واشنطن وطهران بمجرد استكمال عمليات التحويل.

- إيران طالبت مرارًا بالإفراج عن حوالى سبعة مليارات دولار من أموالها المجمدة فى كوريا الجنوبية

يجدر الإشارة إلى أن إيران طالبت مرارا بالإفراج عن حوالي سبعة مليارات دولار من أموالها المجمدة في كوريا الجنوبية، وثلاثة مليارات دولار في اليابان. لكن طهران نفت أن يكون احتجازها سفينة كورية جنوبية في الرابع من يناير بدعوى تلوث بيئي مرتبطا بالنزاع.

وسعى مسئولون إيرانيون إلى إيجاد طرق لفتح قنوات تسمح لطهران باستخدام الأموال المجمدة في اليابان وكوريا الجنوبية لشراء السلع الإنسانية.

وأعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات على إيران في 2018 بعد أن سحب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، واشنطن من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع ست قوى كبرى في عام 2015. وبموجب هذا الاتفاق وافقت إيران على كبح أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات.