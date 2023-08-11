الجمعة 11 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"مسار إجبارى" ورضا البحراوى يشعلان أجواء مهرجان العلمين.. الليلة

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يواصل مهرجان العلمين فعالياته الفنية المتنوعة خلال دورته الأولى بمشاركة نخبة من فنانيِ مصر والوطن العربي، حيث يُقام اليوم حفل غنائي لفريق "مسار إجباري"، بالإضافة إلى حفل الفنان مسلم، وحفل المطرب الشعبي رضا البحراوي.

وشهد مهرجان العلمين أمس، حفلًا فنيًا للموسيقار العالمي عمر خيرت، الذي أمتع جمهور مدينة العلمين الجديدة بباقة مميزة من أفضل المقطوعات الموسيقية الشهيرة، فيما تفاعل الجمهور مع أجواء الحفل المميز.

ويُعد مهرجان العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط، حيث شهد منذ بداية فعالياته يوم الخميس 13 يوليو الماضي، عددًا كبيرًا من الفعاليات الترفيهية الفنية والرياضية، وتستمر تلك الفعاليات طوال موسم الصيف؛ ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

التطبيقات الموسيقية الدورة الأولى من مهرجان العلمين الدورة الأولى من مهرجان العلمين الجديدة العلمين الجديد العلمين أرينا المطرب الشعبي رضا البحراوي صاحبة السعادة

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