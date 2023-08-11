الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أغرق 30 منزلًا.. "القاهرة الإخبارية" توضح خسائر إعصار خانون بكوريا الجنوبية

إعصار خانون بكوريا
إعصار خانون بكوريا الجنوبية

سلطت قناة القاهرة الإخبارية الضوء على إعصار خانون بكوريا الجنوبية، من خلال "إنفوجراف" جاء على النحو التالي.

- أبرز خسائر إعصار خانون في كوريا الجنوبية 

  1. تسبب الإعصار في 64 حالة غرق.
  2. دمر عددًا كبيرًا من شبكات الطرق.
  3. أحدث 8 حالات من انزلاق التربة.
  4. أسفر عن 30 حالة  لغرق المنازل.
  5. أغرق 16 مبنى تجاريًا.
  6. أسقط الثمار في 1019 هكتارًا من المحاصيل.
  7. أتلف 20.2 هكتار من حقول الأرز.
  8. أخلى 15862 شخصًا من 11705 أسرة.
  9. أغلق 676 طريقًا في جميع أنحاء البلاد.
  10. تسبب في تعليق إبحار 28 سفينة ركاب.
  11. ألغى 452 رحلة جوية.
إعصار خانون كوريا الجنوبية انفوجراف القاهرة الإخبارية غرق 30 منزلا

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