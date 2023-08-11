أغرق 30 منزلًا.. "القاهرة الإخبارية" توضح خسائر إعصار خانون بكوريا الجنوبية
سلطت قناة القاهرة الإخبارية الضوء على إعصار خانون بكوريا الجنوبية، من خلال "إنفوجراف" جاء على النحو التالي.
- أبرز خسائر إعصار خانون في كوريا الجنوبية
- تسبب الإعصار في 64 حالة غرق.
- دمر عددًا كبيرًا من شبكات الطرق.
- أحدث 8 حالات من انزلاق التربة.
- أسفر عن 30 حالة لغرق المنازل.
- أغرق 16 مبنى تجاريًا.
- أسقط الثمار في 1019 هكتارًا من المحاصيل.
- أتلف 20.2 هكتار من حقول الأرز.
- أخلى 15862 شخصًا من 11705 أسرة.
- أغلق 676 طريقًا في جميع أنحاء البلاد.
- تسبب في تعليق إبحار 28 سفينة ركاب.
- ألغى 452 رحلة جوية.