الجمعة 11 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أمين "الجامعات الإسلامية": نهدف لتشجيع التعاون والتنسيق بين الجامعات لإثراء العملية التعليمية

الدكتور سامي الشريف
الدكتور سامي الشريف

أكد الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية الدكتور سامي الشريف أن الرابطة تهدف إلى تشجيع التعاون والتنسيق بين الجامعات الإسلامية لتطوير مناهجها وإجراء شراكات بين هذه الجامعات وتطوير المقررات والمناهج الدراسية وتبادل الأساتذة والطلاب بما يثري العملية التعليمية الجامعية إلى جانب الاشتراك في البحوث والمؤتمرات التي تعقدها هذه الجامعات.

وقال الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - إن الرابطة التي تضم 200 جامعة إسلامية حول العالم تفتح المجال لانضمام كافة الجامعات العالمية إليها حتى التي لا تقوم بتدريس المقررات والمناهج الإسلامية.. مشيرا إلى أن الهدف من ذلك الاستفادة من خبرات الجامعات الأجنبية وتطوير العلاقات معها.

ولفت الدكتور سامي الشريف إلى زيارته مؤخرا لرئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت يرافقه الدكتور محمد بخاري حسن رئيس جامعة الملك فيصل بتشاد وذلك لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعتين، وفتح مجالات جديدة للتعاون، وإنشاء الدرجات العلمية المزدوجة والبرامج المشتركة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأضاف أن التعليم الجامعي أصبح الآن لا يعرف حدودا إقليمية ولكنه يحدث تطورا كبيرا من الناحيه التكنولوجية، ومن ناحية المناهج التي تدرس وأساليب التدريس.. مؤكدا أهمية استفادة جامعاتنا في العالم الإسلامي من خبرات الجامعات الأجنبية وتطور من آدائها وفقا لمستحدثات العصر.

وأشار الشريف إلى أن الرابطة ستنظم مؤتمرا يوم 24 أغسطس الجاري بالمشاركة مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الأيسيسكو) في الرباط حول تنظيم الحريات بين القيم الإسلامية والقانون الدولي.

وأضاف أن الرابطة ستنظم مؤتمرا في أول أكتوبر القادم بالتعاون مع جامعتي الأسكندرية والعلمين ومكتبة الأسكندرية حول دور الثقافة والفنون في إثراء الحوار بين الحضارات.. مشيرا إلى أنه ستعقد الرابطة أيضا في أكتوبر القادم مؤتمرا في جامعة شيتاتونج ببنجلاديش حول التحديات التي تواجهها الجامعات في المرحلة المعاصرة.

إثراء العملية التعليمية الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية الأساتذة والطلاب البرامج المشتركة التنسيق بين الجامعات الجامعات الإسلامية الدكتور محمد عثمان الخشت الدرجات العلمية المزدوجة

الأكثر قراءة

توجيه الرئيس السيسى بتخفيف الأعباء عن المواطنين يتصدر اهتمامات الصحف

وزير المالية: قرار"موديز" يعكس نظرة متوازنة للخطوات الإصلاحية المتخذة خلال الأشهر الماضية

القاهرة الإسلامية تتلألأ لتصبح متحفًا مفتوحًا ومزارات آل البيت تعود إلى رونقها

بالأسماء.. 7 مصابين إثر انقلاب ميكروباص في الطريق الدولي

وزير التنمية المحلية: إحالة 765 موظفًا بالمحليات للتحقيق بسبب شبهات فساد

بالأسماء.. 12 مصابًا فى انقلاب سيارة بطريق الإسكندرية - مطروح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

«نقابة النشالين تهنئ جلالة الملك ومفاجأة صادمة لأصحاب الفضيلة!»

د. محمد عفيفي

البابا شنودة

وائل لطفي

ممنوع الأحلام الكبرى

ماجد حبته

سيجارتان لكل مواطن!

أسماء محفوظ

الثوابت بين الماضى والحاضر

سيد الابنودى

مستقبل الهيدروجين الأخضر فى مصر يبدو مشرقًا

محاسن السنوسي

هبات صيف ساخن محملة بنسمات العلمين

أحمد الصغير

أحوال أبناء المحروسة بالأرقام والبيانات وأوهام ممارسة الديمقراطية!

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع