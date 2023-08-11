أمين "الجامعات الإسلامية": نهدف لتشجيع التعاون والتنسيق بين الجامعات لإثراء العملية التعليمية

أكد الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية الدكتور سامي الشريف أن الرابطة تهدف إلى تشجيع التعاون والتنسيق بين الجامعات الإسلامية لتطوير مناهجها وإجراء شراكات بين هذه الجامعات وتطوير المقررات والمناهج الدراسية وتبادل الأساتذة والطلاب بما يثري العملية التعليمية الجامعية إلى جانب الاشتراك في البحوث والمؤتمرات التي تعقدها هذه الجامعات.

وقال الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - إن الرابطة التي تضم 200 جامعة إسلامية حول العالم تفتح المجال لانضمام كافة الجامعات العالمية إليها حتى التي لا تقوم بتدريس المقررات والمناهج الإسلامية.. مشيرا إلى أن الهدف من ذلك الاستفادة من خبرات الجامعات الأجنبية وتطوير العلاقات معها.

ولفت الدكتور سامي الشريف إلى زيارته مؤخرا لرئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت يرافقه الدكتور محمد بخاري حسن رئيس جامعة الملك فيصل بتشاد وذلك لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعتين، وفتح مجالات جديدة للتعاون، وإنشاء الدرجات العلمية المزدوجة والبرامج المشتركة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأضاف أن التعليم الجامعي أصبح الآن لا يعرف حدودا إقليمية ولكنه يحدث تطورا كبيرا من الناحيه التكنولوجية، ومن ناحية المناهج التي تدرس وأساليب التدريس.. مؤكدا أهمية استفادة جامعاتنا في العالم الإسلامي من خبرات الجامعات الأجنبية وتطور من آدائها وفقا لمستحدثات العصر.

وأشار الشريف إلى أن الرابطة ستنظم مؤتمرا يوم 24 أغسطس الجاري بالمشاركة مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الأيسيسكو) في الرباط حول تنظيم الحريات بين القيم الإسلامية والقانون الدولي.

وأضاف أن الرابطة ستنظم مؤتمرا في أول أكتوبر القادم بالتعاون مع جامعتي الأسكندرية والعلمين ومكتبة الأسكندرية حول دور الثقافة والفنون في إثراء الحوار بين الحضارات.. مشيرا إلى أنه ستعقد الرابطة أيضا في أكتوبر القادم مؤتمرا في جامعة شيتاتونج ببنجلاديش حول التحديات التي تواجهها الجامعات في المرحلة المعاصرة.