الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

استشهد شاب فلسطيني وأصيب أربعة آخرون، فجر اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"،  نقلا عن مصادر طبية، باستشهاد الشاب محمود جهاد جراد، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في الصدر، بالإضافة إلى وصول أربع إصابات بالبطن، والخاصرة، والقدم، والكتف.

ووصل الشاب جراد إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بحالة صحية خطيرة جدا، قبل أن يعلن الأطباء ارتقائه متأثرا بإصابته، فيما أصيب 4 شبان آخرين، وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة.

يجدر الإشارة إلي أن قوات الاحتلال نشرت قناصتها في محيط المخيم وعلى جوانبه وأزقته، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

الإحتلال الإسرائيلي مخيم طولكرم الغاز السام فلسطين الضفة الغربية المحتلة

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شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم

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