الجمعة 11 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عودة المتعة.. انطلاق الموسم الجديد لـ الدوري الإنجليزي اليوم

مانشستر سيتي بطل
مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي

ينطلق الموسم الجديد لبطولة الدوري الإنجليزي 2023-2024، اليوم الجمعة، بعد غياب استمر ما يزيد عن الشهرين، لتعود معه المتعة، فهي المسابقة التي ينتظرها عشاق كرة القدم من كل حدب وصوب.

موسم مختلف عن سابقيه من المواسم نظرًا للتأثير الذي أحدثه الدوري السعودي على كرة القدم بشكل عام، بعد استقطابها الكثير من النجوم، بما فيهم لاعبين من الدوري الإنجليزي، إضافة لتفوق فرق دوري روشن على أندية “بريميرليج” في الميركاتو بالتعاقد مع لاعبين من دوريات أخرى.

رغم ذلك، لم يمنع الدوري السعودي، فرق البريميرليج من تدعيم صفوفها بالشكل الأمثل، فـ مانشستر سيتي دعم صفوفه بالتعاقد مع الكرواتي جوسكو جفارديول في أغلى صفقة لمدافع في التاريخ، إَضافة لمواطنه ماتيو كوفاسيتش قادمًا من تشيلسي.

أما أرسنال، فكان أحد أفضل الفرق تدعيمًا في الميركاتو، بالتعاقد مع كاي هافيرتز، ديكلان رايس، يوريان تيمبر، إضافة لحسم التعاقد مع ديفيد رايا.

وفي فريق ليفربول، رحل جوردان هندرسون، فابينيو، إضافة لـ روبيرتو فيرمينو وجيمس ميلنر وغيرهم، لكن “الريدز” تعاقد مع بطل العالم أليكسيس ماك أليستر، والمجري دومينيك سوبوسلاي، والتوصل لاتفاق للتعاقد مع مويسيس كايسيدو.

وواصل تشيلسي تدعيم صفوفه بعدة صفقات، أبرزهم كريستوف نكونكو، فيما قاموا ببيع ماسون ماونت إلى مانشستر يونايتد، الذي تعاقد أيضًا مع رامسوس هويلوند.

ويأمل مانشستر سيتي في الحفاظ على لقبه للموسم الرابع على التوالي، لكنه سيجد منافسة شرسة من أرسنال وصيف الموسم المنقضي، ليفربول الذي يسعى للثأر من الموسم الماضي المخيب للآمال، تشيلسي كذلك، إضافة لـ مانشستر يونايتد بقيادة المدرب تين هاج، وبقية فرق المسابقة.

ويشارك فريق لوتون تاون في الدوري الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخه، بعد صعوده من دوري الدرجة الأولى، رفقة بيرنلي بقيادة فينست كومباني، وشيفيلد يونايتد.

ويقص مانشستر يونايتد شريط افتتاح الدوري الإنجليزي بمواجهة بيرنلي في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

الدورى الانجليزى الدوري السعودي مانشستر سيتى ارسنال ليفربول البريميرليج

الأكثر قراءة

وزير المالية: قرار"موديز" يعكس نظرة متوازنة للخطوات الإصلاحية المتخذة خلال الأشهر الماضية

أخبار فاتتك| شوبير يكشف مصير "شريف" مع الأهلي وبهاء سلطان يشعل أجواء العلمين

أهالي "الخليفة" عن تطويرات شارع الأشراف: الرئيس السيسي والدولة أنقذونا من العشوائيات

"كامل العدد".. إقبال جماهيري كبير بحفل بهاء سلطان في مهرجان العلمين الجديدة

وزير الرى: استمرار المتابعة الميدانية للموقف المائى وإزالة التعديات على الترع والمساقي

أسعار الذهب اليوم الجمعة 11-8-2023 فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

«نقابة النشالين تهنئ جلالة الملك ومفاجأة صادمة لأصحاب الفضيلة!»

د. محمد عفيفي

البابا شنودة

وائل لطفي

ممنوع الأحلام الكبرى

ماجد حبته

سيجارتان لكل مواطن!

أسماء محفوظ

الثوابت بين الماضى والحاضر

سيد الابنودى

مستقبل الهيدروجين الأخضر فى مصر يبدو مشرقًا

محاسن السنوسي

هبات صيف ساخن محملة بنسمات العلمين

أحمد الصغير

أحوال أبناء المحروسة بالأرقام والبيانات وأوهام ممارسة الديمقراطية!

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟