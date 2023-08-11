عودة المتعة.. انطلاق الموسم الجديد لـ الدوري الإنجليزي اليوم

ينطلق الموسم الجديد لبطولة الدوري الإنجليزي 2023-2024، اليوم الجمعة، بعد غياب استمر ما يزيد عن الشهرين، لتعود معه المتعة، فهي المسابقة التي ينتظرها عشاق كرة القدم من كل حدب وصوب.

موسم مختلف عن سابقيه من المواسم نظرًا للتأثير الذي أحدثه الدوري السعودي على كرة القدم بشكل عام، بعد استقطابها الكثير من النجوم، بما فيهم لاعبين من الدوري الإنجليزي، إضافة لتفوق فرق دوري روشن على أندية “بريميرليج” في الميركاتو بالتعاقد مع لاعبين من دوريات أخرى.

رغم ذلك، لم يمنع الدوري السعودي، فرق البريميرليج من تدعيم صفوفها بالشكل الأمثل، فـ مانشستر سيتي دعم صفوفه بالتعاقد مع الكرواتي جوسكو جفارديول في أغلى صفقة لمدافع في التاريخ، إَضافة لمواطنه ماتيو كوفاسيتش قادمًا من تشيلسي.

أما أرسنال، فكان أحد أفضل الفرق تدعيمًا في الميركاتو، بالتعاقد مع كاي هافيرتز، ديكلان رايس، يوريان تيمبر، إضافة لحسم التعاقد مع ديفيد رايا.

وفي فريق ليفربول، رحل جوردان هندرسون، فابينيو، إضافة لـ روبيرتو فيرمينو وجيمس ميلنر وغيرهم، لكن “الريدز” تعاقد مع بطل العالم أليكسيس ماك أليستر، والمجري دومينيك سوبوسلاي، والتوصل لاتفاق للتعاقد مع مويسيس كايسيدو.

وواصل تشيلسي تدعيم صفوفه بعدة صفقات، أبرزهم كريستوف نكونكو، فيما قاموا ببيع ماسون ماونت إلى مانشستر يونايتد، الذي تعاقد أيضًا مع رامسوس هويلوند.

ويأمل مانشستر سيتي في الحفاظ على لقبه للموسم الرابع على التوالي، لكنه سيجد منافسة شرسة من أرسنال وصيف الموسم المنقضي، ليفربول الذي يسعى للثأر من الموسم الماضي المخيب للآمال، تشيلسي كذلك، إضافة لـ مانشستر يونايتد بقيادة المدرب تين هاج، وبقية فرق المسابقة.

ويشارك فريق لوتون تاون في الدوري الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخه، بعد صعوده من دوري الدرجة الأولى، رفقة بيرنلي بقيادة فينست كومباني، وشيفيلد يونايتد.

ويقص مانشستر يونايتد شريط افتتاح الدوري الإنجليزي بمواجهة بيرنلي في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.