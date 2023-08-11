بالأسماء.. 12 مصابًا في انقلاب سيارة بطريق الإسكندرية - مطروح

أُصيب 12 شخصًا صباح اليوم الجمعة، بإصابات متنوعة، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة نصف نقل في الكيلو 33 بطريق الإسكندرية - مطروح، وتم على الفور، الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى مطروح العام.

وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين وهم: حازم محمد فهيم - 19 سنة، مُصاب باشتباه pc وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، إبراهيم محمد فهيم - 18 سنة، مُصاب بجروح وكدمات، محمد حسن محمود - 16 سنة، مُصاب باشتباه كسر باليد اليُمنى وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، فارس عبدالعزيز زقزوق - 15 سنة، مُصاب بسحجات بالوجه وكدمات متفرقة، شريف محمد كمال - 17 سنة، مُصاب بسحجات بالوجه وكدمات متفرقة، محمد حسام العراقي - 23 سنة، مُصاب باشتباه pc وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم والوجه".

كما أُصيب في نفس الحادث كل من: "يوسف حسام العراقي - 13 سنة، مُصاب بجروح وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه pc، حسام أسامة الماحي - 17 سنة، مُصاب باشتباه كسر باليد اليسرى وجروح وكدمات متفرقه بالجسم، السيد محمد عامر - 38 سنة، مُصاب بجروح وكدمات، مصطفي عبدالعظيم عامر 19 سنة مصاب باشتباة ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقه بالجسم، اسلام محمد عبدالهادي 24 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، محمد فتوح نوار 16 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم".

وأجرى الطاقم الطبي في مستشفى مطروح العام، الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وحالتهم العامة مستقرة، حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.