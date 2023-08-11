الجمعة 11 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى استشهاد القديس يوحنا الجندي

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بذكرى استشهاد القديس يوحنا الجندي، وبهذه المناسبة قال السنكسار الكنسي إن في مثل هذا اليوم تنيح القديس العابد يوحنا الجندي، وقد ولد من أبوين مسيحيين تقيين ولما نشأ انتظم في سلك جنود الملك يوليانوس الكافر، وحدث أن أرسله يوليانوس مع بعض الجنود لاضطهاد المسيحيين فكان يتظاهر بموافقة الجنود على اضطهادهم ولكنه كان في الحقيقة يدافع عنهم ويعاملهم بالحسنى ويقضي حاجاتهم وكان أيضًا مداومًا على الصوم والصلاة والصدقات وعاش عيشة الأبرار حتى تنيح بسلام وأظهر الله من قبره عجائب كثيرة.

فعاليات أخرى شهدتها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية حيث صلى الأنبا يوسف أسقف بوليڤيا قداس صوم السيدة العذراء في كنيسة الصليب بقرية التورنو التابعة لمدينة بورتاتشيولو، بمحافظة سانتا كروس في بوليڤيا، وخلاله تمت معمودية عشرة أطفال وشباب من البوليڤيين.

شارك في الصلوات الأب القمص حنانيا المحرقي كاهن الكنيسة والدياكون مويسيس الذي يخدم في بوليڤيا. 

كما شارك في القداس الدياكون عاطف حنا وبرفقته مجموعة من خدام كنيسة القديس مار مرقس بشيكاغو، الولايات المتحدة الأمريكية، الذين حضروا لتقديم عدة خدمات في بوليڤيا.

كما صلى الأنبا قزمان أسقف إيبارشية سيناء الشمالية، صباح اليوم، صلوات تكريس، إحدى طالبات التكريس بعد اجتيازها فترة الاختبار المقررة لراغبات التكريس البتولي، وذلك في كنيسة الشهيد مار مينا والقديس البابا كيرلس السادس بحي المساعيد بالعريش، ونالت المكرسة الجديدة اسم كاترين، كما صلى نيافته صلوات منح تاسوني فبرونيا رتبة مساعدة شمامسة (إيبدياكونة).

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