الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المعارضة الهندية تنسحب بسبب رفض "ناريندرا مودى" مناقشة صراع مانيبور

مودي
مودي

انسحبت أحزاب المعارضة من البرلمان الهندي احتجاجًا على رفض رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، معالجة العنف العرقي في ولاية مانيبور - وهو الوضع الذي وُصف بأنه قريب من الحرب الأهلية.

كانت المعارضة قد قدمت اقتراعًا بحجب الثقة عن مودي إلى حد كبير لإجباره على الظهور والتحدث عن الأزمة المستمرة منذ ثلاثة أشهر، والتي رفض قول أكثر من بضع كلمات عنها، حسبما أوردت صحيفة الجارديان. 

أثار مودي الصراع في ولاية مانيبور بعد حوالي 90 دقيقة من خطابه ردًا على اقتراح سحب الثقة - وفقط عندما قام نواب المعارضة بالانسحاب بسبب الإحباط.

وقال رئيس الوزراء الهندي: “إنني أؤكد لشعب مانيبور أن السلام سيعود قريبًا”، "البلد معك. سنجلس معًا ونجد حلاً للتحدي الحالي لاستعادة السلام ووضع مانيبور على طريق التنمية "، حسبما نقلت وسائل الاعلام الهندية. 

بعد حوالي ساعة من خطاب مودي، بدأ نواب المعارضة في الاحتجاج على أنه لم يذكر بعد العنف العرقي في الولاية الشمالية الشرقية التي يحكمها حزبه  الحاكم، وبدأوا يهتفون “مانيبور، مانيبور ، مانيبور”، تجاهل مودي الهتافات، وبدلاً من ذلك واصل هجومه على المعارضة، ولا سيما حزب المؤتمر بقيادة راهول غاندي.

واتهم المعارضة بعدم ثقتها بالهند واختيار تصديق من يسخر من البلاد، وتتسم بالغطرسة وعدم الكفاءة. قال: "كلما هاجموني أكثر، نجحت أكثر"، فقط بعد انسحاب المعارضة، أدلى مودي ببعض الملاحظات الموجزة حول مانيبور.

وبعد اتهامه للمعارضة بعدم "الصبر" على الاستماع، قال مودي: "أريد أن أخبر أمهات وشقيقات مانيبور أن البلد والبرلمان معكم".

وسيطر على الدورة الحالية للبرلمان ، التي بدأت في 20 يوليو  الماضي، غضب المعارضة من رفض مودي الحديث عن العنف الذي اجتاح مانيبور.

الهند مودي وزراء سياسة المعارضة أحزاب

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