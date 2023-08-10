عمر خيرت يشعل أجواء العلمين بـ"والله ما طلعت شمس ولا غربت"

أشعل الموسيقار العالمي عمر خيرت، أجواء حفله بمهرجان العلمين الجديدة على أنغام أغنية «والله ما طلعت شمس ولا غربت» من أشعار الحسين بن منصور الحلاج التي قدمت كتتر لمسلسل «الخواجة عبد القادر» للنجم الكبير يحيى الفخراني وقدمها عمر خيرت بمصاحبة الكورال الخاص بالفرقة.

وتقول الكلمات

والله ما طلعت شمسٌ ولا غربت

إلا و حبّـك مقـرون بأنفاسـي

ولا خلوتُ إلى قوم أحدّثهــم

إلا و أنت حديثي بين جلاســي

ولا ذكرتك محزوناً و لا فَرِحا

إلا و أنت بقلبي بين وسواســـي

ولا هممت بشرب الماء من عطش

إلا رَأَيْتُ خيالاً منك في الكـــأس

ولو قدرتُ على الإتيان جئتـُكم

سعياً على الوجه .. أو مشياً على الرأس

ويا فتى الحيّ إن غّنيت لي طربا

فغّنـني وأسفا من قلبك القاســـي

ما لي وللناس كم يلحونني سفها

ديني لنفسي .. و دين الناس للنـــاس

و«سلطن» خيرت جمهوره بعدد من المقطوعات الموسيقية المميزة حتى جاء دور مقطوعة «العرافة والعطور الساحرة» التي خطفت قلوب الجمهور بشكل كبير حين قدمه عمر خيرت وفرقته الموسيقية الضخمة وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت، فاصلا من الإبهار بحفله الموسيقي الضخم المقام حاليا بمهرجان العلمين الجديدة بمدينة العلمين بحضور الآلاف من جمهوره، حيث امتلأت جنبات مسرح العلمين بالجمهور بعد نفاد كافة تذاكر الحفل خلال الأيام الماضية.