"مسألة مبدأ" تسلطن جمهور حفل عمر خيرت بالعلمين الجديدة

يواصل الموسيقار الكبير عمر خيرت، إبهار جمهوره بحفله الموسيقي الضخم بمدينة العلمين الجديدة ضمن حفلات مهرجان العلمين الجديدة، حيث قدم عددا من أروع موسيقاه التي اشتهر بها خلال السنوات الماضية.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير للغاية مع موسيقى مسألة مبدأ وهي من موسيقى الموسيقار الكبير والتي قدمها لأغنية مسألة مبدأ للمطرب الكبير على الحجار وعقب انتهاء المقطوعة اشتعل مسرح مدينة العلمين الجديدة بالتصفيق الحار والإشادة بالعزف المميز.

كما اشتعلت أجواء الحفل مع تقديم موسيقى “قضية عم أحمد” والتي بدأ الجمهور يفق ويقدم لحنها معه بشكل مميز وذلك بتواجد الآلاف من جمهوره بعد نفاد كافة تذاكر الحفل.



ويقدم الموسيقار الكبير الليلة عددا من مقطوعاته الموسيقية التي حققت نجاحا عالميا على مدار السنوات الماضية، كما امتلأت جنبات مسرح العلمين بالكامل بعد أن نفدت تذاكر الحفل خلال الأيام الماضية بعد إطلاق الحجز على موقع تذكرتي.

وأعد الموسيقار الكبير برنامجًا منوعًا ومميزًا من أهم موسيقاه التي قدمها على مدار السنوات الماضية، وحرص على التنويع بين القديم والحديث والمقطوعات التي حفظ الجمهور توزيعها واتفق مع فرقته على كل التفاصيل للخروج بشكل مميز يليق بمهرجان العلمين الجديدة وبه شخصيًا.