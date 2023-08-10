التنمية المحلية: تلقينا 1453 شكوى فى يوليو.. والنسبة الأكبر كانت عن الإشغالات

كشف الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، آخر تطورات مبادرة "صوتك مسموع"، مؤكدا أن الوزارة تسمع وتنصت بشكل جيد لشكاوى المواطنين وتعمل بكل قوة لحلها.

وأضاف الدكتور خالد قاسم في مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" المذاع على قناة الحدث اليوم، أن مبادرة صوتك مسموع تم تدشينها في أكتوبر 2018".

وتابع: “تلقينا خلال شهر يوليو 2023، أكثر من 14800 رسالة منها ١٤٥٣ شكوى تم الرد على ١١٤٨ شكوى منها بنسبة ٧٩%، وجار حل 305 شكوى”.

وأكد خالد قاسم أن مبادرة "صوتك مسموع" ساهمت في إحداث نقلة نوعية في خدمة شكاوى المواطنين وساعدت في إيصال أصواتهم للمسئولين، لافتا إلى أن الشكاوى الواردة للمبادرة خلال شهر يوليو تضمنت ٥ محاور رئيسية.

وتابع: "شكاوى الإشغالات وبلغ عددها ٦٢٠ شكوى، والقمامة ٥٥٨ شكوى ومخالفات البناء ١٠٩ شكاوى، والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ٥٩ شكوى، إضافة إلى ١٠٧ شكاوى خاصة بتعريفة الركوب وزيادة الأسعار".

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية أن إرسال رسائل عبر الواتس آب كانت الآلية الأكثر استخداما، تلاها منصة الفيسبوك، ثم الخط الساخن والذي تلقى 188 إتصالا تليفونيا، مؤكدا أنه تم توجيهها جميعا للقطاعات الخاصة لإمكانية التوصل للحلول والإقتراحات التي أرسلها المواطنون.