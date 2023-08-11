الجمعة 11 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

حظك اليوم لمواليد الأبراج الهوائية الجمعة 11 أغسطس 2023

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قدم الخبراء بموقع "cyberastro" حظك اليوم الجمعة 11 أغسطس 2023، لجميع مواليد الأبراج الهوائية ، والتي جاءت على النحو التالي

تعتبر الأبراج الهوائية واحدة من الأبراج الفلكية الاثني عشر التي يعتقد البعض أنها تؤثر على حياة الأشخاص بشكل مباشر، فالأبراج الهوائية تشمل ثلاثة أبراج رئيسية هي الجوزاء والميزان والدلو. 

يُعرف أصحاب هذه الأبراج بطبيعتهم الهوائية الخفيفة والرقيقة، ويُعتبرون حساسين وذكيين وعاقلين، و يقال إن الأبراج الهوائية تمتلك صفات التفكير الاستقلالي والتواصل الجيد، ويميلون إلى البحث المستمر عن المعرفة والعمل على تحسين أنفسهم.

- برج الجوزاء

يعتبرون من أكثر الناس المحبوبين في كل مكان، كما إنهم أذكياء وشغوفون بالتعلم، كما أنهم يتمتعون بقدرة فذة على التواصل والتعبير عن أفكارهم بكل سهولة، فعلى الأرجح قد تترقى في عملك بسبب المجهود المبذول بالفترة الأخيرة. 

قد تواجه بعض المشاكل في التواصل والتفاهم في هذا اليوم، حاول أن تتعاون مع الآخرين وتفهم وجهات نظرهم قبل أن تتخذ أي قرارات هامة، قد تحتاج أيضًا إلى الاسترخاء والتفرغ لأنشطة ترفيهية لتهدئة أعصابك.

- برج الدلو

أصحاب الدلو مبتكرون ومستقلون، حيث يفضلون مشاهدة العالم من منظورهم الخاص واتخاذ القرارات المبتكرة، فإنهم قادرون على التأثير بشكل إيجابي على المجتمعات التي يعيشون فيها ويستطيعون إيجاد حلول للمشاكل المعقدة بذكائهم الفائق.

هذا اليوم قد يكون مليئًا بالابتكار والإلهام بالنسبة لمواليد برج الدلو، قد يكون لديك رؤى جديدة وأفكار مبدعة، قد تحقق تقدمًا في مشاريعك الشخصية أو المهنية، لذا اشرع في الاستفادة من قدراتك الإبداعية.

- برج الميزان

قد يكون هناك توازن لافتًا بين حياتك الشخصية والعملية. قد تشعر بالرغبة في إنجاز بعض المشاريع الجديدة أو تقديم أفكار مبتكرة. ابحث عن الفرص التي تهمك ولا تتردد في اتخاذ القرارات الجريئة.

الأبراج الهوائية اليوم الجمعة جميع مواليد الأبراج الهوائية حظك اليوم حظك اليوم الجمعة

الأكثر قراءة

وزير المالية: قرار"موديز" يعكس نظرة متوازنة للخطوات الإصلاحية المتخذة خلال الأشهر الماضية

أخبار فاتتك| شوبير يكشف مصير "شريف" مع الأهلي وبهاء سلطان يشعل أجواء العلمين

أهالي "الخليفة" عن تطويرات شارع الأشراف: الرئيس السيسي والدولة أنقذونا من العشوائيات

"كامل العدد".. إقبال جماهيري كبير بحفل بهاء سلطان في مهرجان العلمين الجديدة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 11-8-2023 فى مصر

كم يبلغ حجم إنتاج الذهب من طن الصخور بعد تفجيرها فى مصر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

«نقابة النشالين تهنئ جلالة الملك ومفاجأة صادمة لأصحاب الفضيلة!»

د. محمد عفيفي

البابا شنودة

وائل لطفي

ممنوع الأحلام الكبرى

ماجد حبته

سيجارتان لكل مواطن!

أسماء محفوظ

الثوابت بين الماضى والحاضر

سيد الابنودى

مستقبل الهيدروجين الأخضر فى مصر يبدو مشرقًا

محاسن السنوسي

هبات صيف ساخن محملة بنسمات العلمين

أحمد الصغير

أحوال أبناء المحروسة بالأرقام والبيانات وأوهام ممارسة الديمقراطية!

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟