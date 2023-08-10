بايدن يطالب بتخصيص 200 مليون دولار لمواجهة نشاطات فاغنر

طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، من الكونجرس تخصيص 200 مليون دولار لمواجهة نشاطات فاجنر في أفريقيا وفق قناة العربية.

في السياق، قد يتم اختبار "صداقة الصين بلا حدود" مع روسيا في إفريقيا حيث تتعرض المصالح الاقتصادية الراسخة لبكين لخطر التصادم مع البصمة المتزايدة لمجموعة فاغنر شبه العسكرية في موسكو.

وأحدث نقطة للاحتكاك المحتمل هى النيجر، حيث ذكرت وكالة أسوشيتيد برس أن قادة الانقلاب العسكري في 26 يوليو قد تواصلوا مع فاجنر للمساعدة في تعزيز قبضتهم على السلطة.

من غير المرجح أن يتم الترحيب بهذه الأخبار في بكين، حيث وصف متحدث باسم وزارة الخارجية الأسبوع الماضي الرئيس الأسبق محمد بازوم بأنه "صديق للصين" وقال إن البلاد تأمل في حل سياسي للأزمة.

وتمتد المصالح المتباينة إلى ما هو أبعد من النيجر حيث تقوم مجموعة فاجنر بتوسيع نطاق انتشارها عبر منطقة الساحل وغالبًا ما تتبادل خدماتها الأمنية للوصول إلى الرواسب المعدنية الغنية في المنطقة والموارد الأخرى.

منجم يورانيوم في الهواء الطلق شوهد في منشأة لتعدين اليورانيوم في أرليت 25 سبتمبر 2013 تحدثت النيجر والصين عن صفقات تشمل منجم يورانيوم ، بالإضافة إلى منطقة صناعية وخط أنابيب نفط.

للصين أيضًا استثمارات ضخمة في المنطقة ، وينقسم المحللون حول كيفية رؤية الصينيين للمرتزقة. في حين أن فاغنر قد يعزز الأمن مما يسمح للصينيين بممارسة الأعمال التجارية في البلدان الخطرة ، فإن بكين تقدر أيضًا الاستقرار وتتنافس على بعض الموارد نفسها.

وربما تكون المشاريع الصينية قد استفادت من وجودها. قال يون صن ، مدير برنامج الصين في مركز ستيمسون ، عن فاغنر في إفريقيا: "لكن في بعض الحالات الأخرى، عانت الصين أيضًا منه".

وأشارت إلى أنه تم التكهن على نطاق واسع بأن فاغنر كان مسؤولاً عن وفاة تسعة مواطنين صينيين في منجم في جمهورية إفريقيا الوسطى ، في وقت سابق من هذا العام. قالت الجماعات المتمردة في جمهورية إفريقيا الوسطى والعديد من المسؤولين الغربيين لصحيفة نيويورك تايمز بعد الحادث إنهم يعتقدون أن فاجنر أو السكان المحليين المدعومين من فاغنر كانوا وراء الهجوم المسلح.

لكن في الشهر الماضي، نشرت Wagner على قناتها Telegram قائلة إنها أنقذت مجموعة من عمال المناجم الصينيين في جمهورية إفريقيا الوسطى بأمر من السفارة الصينية.

وأشار أليساندرو أردوينو المحاضر المنتسب في معهد لاو الصيني وكينغز كوليدج لندن إلى أن الأمن ضروري لمبادرة الصين الخاصة بالبنية التحتية للحزام والطريق في إفريقيا.